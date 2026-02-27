Home
Temporal deixa 400 desalojados e faz soar sirenes em Angra dos Reis (RJ)

Temporal deixa 400 desalojados e faz soar sirenes em Angra dos Reis (RJ)

De acordo com a Defesa Civil, foram registrados mais de 200 milímetros de chuva em apenas 6 horas, enquanto era esperado para todo o mês de fevereiro 240 milímetros

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 14:15

Trezentas e noventa e duas pessoas estão desalojadas em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, após uma forte chuva atingir a região na noite desta quinta (26). De acordo com a Defesa Civil, foram registrados mais de 200 milímetros de chuva em apenas 6 horas, enquanto era esperado para todo o mês de fevereiro 240 milímetros. Os bairros Areal e Centro ultrapassaram os 200 milímetros de precipitação. Já localidades como Parque Belém, Camorim Pequeno, Lambicada e Gamboa do Belém registraram volumes próximos a 180 milímetros.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, considerando os últimos sete dias, incluindo o evento desta quinta-feira (26), o acumulado de chuva chegou a 644 milímetros. Entre a noite de quinta-feira e a madrugada desta sexta-feira, foram enviadas mensagens de evacuação preventiva para 33 bairros, e as sirenes de alerta foram acionadas 20 vezes. A RJ-155, que liga a Dutra à Rodovia Rio-Santos, está interditada na altura de Angra porque um poste caiu na pista.

Chuva também causou estragos no município do Rio de Janeiro
Chuva também causou estragos no município do Rio de Janeiro Crédito: Divulgação/Prefeitura do Rio

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o estado permanece em alerta vermelho, indicando grande risco de temporal. Na capital do estado, o Centro de Operações afirmou que os bairros mais afetados foram Campo Grande (101,8 mm) e Santa Cruz (94,2 mm), na zona oeste; Jardim Botânico (89,2 mm), na zona sul; Guaratiba (89,0 mm), também na zona oeste; e Alto da Boa Vista (87,8 mm), na zona norte.

Nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes informou que os principais transtornos ocorreram em Santa Cruz. A Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro comunicou que o grande volume de chuva afetou sete escolas da região. Equipes de manutenção foram acionadas para realizar a limpeza.

"Hoje é dia de evitar deslocamentos que não sejam essenciais. Em caso de chuva forte, abriguem-se em locais seguros. Peço atenção especial aos moradores de áreas de risco em encostas. A chuva contínua encharca o solo e aumenta o risco de deslizamentos", publicou o prefeito.

Ainda segundo a prefeitura, pelo menos 5 árvores caíram em diferentes pontos da cidade.

