Consequências da chuva

Temporal deixa 400 desalojados e faz soar sirenes em Angra dos Reis (RJ)

De acordo com a Defesa Civil, foram registrados mais de 200 milímetros de chuva em apenas 6 horas, enquanto era esperado para todo o mês de fevereiro 240 milímetros

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 14:15

Trezentas e noventa e duas pessoas estão desalojadas em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, após uma forte chuva atingir a região na noite desta quinta (26). De acordo com a Defesa Civil, foram registrados mais de 200 milímetros de chuva em apenas 6 horas, enquanto era esperado para todo o mês de fevereiro 240 milímetros. Os bairros Areal e Centro ultrapassaram os 200 milímetros de precipitação. Já localidades como Parque Belém, Camorim Pequeno, Lambicada e Gamboa do Belém registraram volumes próximos a 180 milímetros.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, considerando os últimos sete dias, incluindo o evento desta quinta-feira (26), o acumulado de chuva chegou a 644 milímetros. Entre a noite de quinta-feira e a madrugada desta sexta-feira, foram enviadas mensagens de evacuação preventiva para 33 bairros, e as sirenes de alerta foram acionadas 20 vezes. A RJ-155, que liga a Dutra à Rodovia Rio-Santos, está interditada na altura de Angra porque um poste caiu na pista.

Chuva também causou estragos no município do Rio de Janeiro Crédito: Divulgação/Prefeitura do Rio

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o estado permanece em alerta vermelho, indicando grande risco de temporal. Na capital do estado, o Centro de Operações afirmou que os bairros mais afetados foram Campo Grande (101,8 mm) e Santa Cruz (94,2 mm), na zona oeste; Jardim Botânico (89,2 mm), na zona sul; Guaratiba (89,0 mm), também na zona oeste; e Alto da Boa Vista (87,8 mm), na zona norte.

Nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes informou que os principais transtornos ocorreram em Santa Cruz. A Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro comunicou que o grande volume de chuva afetou sete escolas da região. Equipes de manutenção foram acionadas para realizar a limpeza.

"Hoje é dia de evitar deslocamentos que não sejam essenciais. Em caso de chuva forte, abriguem-se em locais seguros. Peço atenção especial aos moradores de áreas de risco em encostas. A chuva contínua encharca o solo e aumenta o risco de deslizamentos", publicou o prefeito.

Ainda segundo a prefeitura, pelo menos 5 árvores caíram em diferentes pontos da cidade.

