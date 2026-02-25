Não resistiu

Morre mulher que havia sido resgatada com vida em Juiz de Fora

Jaqueline Teodoro morava com a mãe e o companheiro, que também morreram; ela deixa dois filhos que ainda estão desaparecidos

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 14:31

Jaqueline Teodoro (à direita) foi resgatada com vida mas acabou não resistindo aos ferimentos; a mãe dela, Neide, morreu soterrada Crédito: Reprodução/Instagram/Jaqueline Teodoro

Resgatada com vida dos escombros de uma residência após a tragédia que atingiu Juiz de Fora (MG), a enfermeira Jaqueline Vicente, 33, não resistiu aos ferimentos e morreu nesta quarta-feira (25). Ela morava com a mãe e o companheiro, que também morreram. Jaqueline tinha dois filhos. Eles são considerados desaparecidos. Os bombeiros haviam encontrado a jovem na segunda (23). Ela estava soterrada e com as pernas presas a pedras. Segundo moradores, Jaqueline passou cerca de 15 horas soterrada, pedindo por socorro. Ela havia sido encaminhada a um hotel que funciona como pronto-socorro.

A técnica de enfermagem, que trabalhava no hospital Monte Sinai, em Juiz de Fora, morava no bairro das Paineiras, um dos mais atingidos pelos temporais na cidade. Sua residência era próxima à escadaria do morro do Cristo, onde houve deslizamento. A região teve outras casas atingidas. Na mesma rua em que morava Jaqueline, um homem foi encontrado morto na madrugada desta quarta-feira. Bombeiros continuam no local em busca de outras vítimas. O velório de Jaqueline e de sua mãe, Neide, começou às 8h30 desta quarta.

O último balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais aponta para 30 mortes causadas em Juiz de Fora por ocasião dos temporais que atingiram a cidade e outras seis em Ubá, cidade da região. Há ainda 33 desaparecidos, 31 dos quais na primeira e dois na segunda cidade. O Corpo de Bombeiros continua as buscas e atua em nove frentes de trabalho.

Juiz de Fora foi a cidade da zona da mata mais afetada pelas chuvas e está em estado de calamidade pública desde a madrugada de terça-feira (24).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta