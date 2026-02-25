36 mortes

Veja quem são as vítimas das chuvas na zona da mata de Minas Gerais

As chuvas deixaram um rastro de destruição, com deslizamentos, alagamentos e dezenas de desaparecidos; são 30 mortes confirmadas em Juiz de Fora e outras seis em Ubá

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 13:43

Subiu para 36 o número de mortos por conta das fortes chuvas que atingiram Minas Gerais Crédito: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

O número de mortes provocadas pelos temporais que atingem a zona da mata de Minas Gerais subiu para 36 nesta quarta-feira (25). As chuvas deixaram um rastro de destruição, com deslizamentos, alagamentos e dezenas de desaparecidos. São 30 mortes confirmadas em Juiz de Fora e outras seis em Ubá, a 111 quilômetros. Ao todo, 33 pessoas seguem desaparecidas — 31 na primeira cidade e duas na segunda.

Veja quem são as vítimas das chuvas identificadas até o momento

Arminda de Fátima Soa, 63, moradora do bairro Esplanada;

Arthur Rafael de Oliveira Machado, aluno da Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves;



Bernardo Lopes Dutra, estudante do 7º ano do Colégio de Aplicação João XXIII, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF);



Carla Teixeira, profissional de educação do Centro de Educação a Distância (Cead/UFJF);



Deogracia Aurélia Fernandes, servidora contratada do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb). A prefeitura manifestou pesar pela morte da trabalhadora;



Iara Martins de Paula, moradora da rua Santa Clara, no bairro Costa Carvalho;



Ivana Martins de Paula, moradora da rua Santa Clara, no bairro Costa Carvalho;



Jaqueline Teodoro de Fátima Vicente, 32, moradora do bairro Paineiras, ficou mais de 15 horas soterrada após deslizamento que atingiu um prédio e duas casas na rua Engenheiro Murilo Miranda de Andrade. Foi socorrida, mas morreu no Hospital de Pronto Socorro (HPS);



Joyce Garcia, aluna da Escola Municipal Batista Oliveira;



Kallebe Marques Reis dos Santos, aluno da Escola Municipal Batista Oliveira;



Liana Martins de Paula, moradora da rua Santa Clara, no bairro Costa Carvalho;



Maitê Cedlia Pereira Fernandes, 5, aluna da Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves;



Miguel Carlos da Silva Machado, aluno da Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves;



Neuza Mageste, moradora do bairro Lourdes;



Ramom Rafael Araújo de Almeida, aluno da Escola Municipal Batista Oliveira;



Reinaldo Neiva Ferreira, 36, policial penal lotado na Penitenciária Ariosvaldo Campos Pires. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), morreu ao tentar salvar pessoas atingidas pela chuva;



Rosimeire do Carmo de Oliveira Souza, ligada à Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves.



