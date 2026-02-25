Veja quem são as vítimas das chuvas na zona da mata de Minas Gerais

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 13:43
O número de mortes provocadas pelos temporais que atingem a zona da mata de Minas Gerais subiu para 36 nesta quarta-feira (25). As chuvas deixaram um rastro de destruição, com deslizamentos, alagamentos e dezenas de desaparecidos. São 30 mortes confirmadas em Juiz de Fora e outras seis em Ubá, a 111 quilômetros. Ao todo, 33 pessoas seguem desaparecidas — 31 na primeira cidade e duas na segunda.
