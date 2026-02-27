Home
>
Brasil
>
Chega a 68 o número de mortos após chuvas na zona da mata, em MG

Chega a 68 o número de mortos após chuvas na zona da mata, em MG

Na última atualização do Corpo de Bombeiros, Juiz de Fora e Ubá tinham três e duas pessoas desaparecidas, respectivamente; corporação continua as buscas em três frentes de trabalho

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 13:38

Chuva causou estragos e 68 mortes na zona da mata mineira
Chuva causou estragos e 68 mortes na zona da mata mineira Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros de Minas

O número de mortes registradas após os temporais na zona da mata de Minas Gerais chegou a 68 na manhã desta sexta-feira (27), aponta balanço divulgado pela Polícia Civil. São 62 mortes em Juiz de Fora e outras seis em Ubá. Na última atualização do Corpo de Bombeiros, os municípios tinham três e duas pessoas desaparecidas, respectivamente. A corporação continua as buscas em três frentes de trabalho. Da totalidade de corpos encontrados em Juiz de Fora, 61 foram identificados e 56 liberados aos familiares, segundo a PC-MG. As seis vítimas de Ubá também foram liberadas.

Recomendado para você

Na última atualização do Corpo de Bombeiros, Juiz de Fora e Ubá tinham três e duas pessoas desaparecidas, respectivamente; corporação continua as buscas em três frentes de trabalho

Chega a 68 o número de mortos após chuvas na zona da mata, em MG

Estado de conservação da vestimenta surpreendeu familiares que presenciaram a exumação dos restos mortais nesta semana

Como ficou a jaqueta de Dinho, dos Mamonas Assassinas, 30 anos após enterro

Sem exemplares, pela primeira vez desde a criação do PNLD, mais de 45 mil estudantes com deficiência visual são impactados

Falta de livros em braille nas escolas em 2026 reacende debate sobre inclusão

A cidade de Juiz de Fora foi a mais atingida pelo temporal ocorrido entre segunda (23) e terça-feira (24). Fortes chuvas voltaram a atingir a cidade na noite de quarta-feira (25). O Hospital de Pronto Socorro, um dos principais da cidade, teve o subsolo inundado, houve novos deslizamentos e várias vias ficaram alagadas, impedindo a passagem de serviços essenciais. O rio Paraibuna chegou a 4 metros de altura e a prefeitura avisou a população para não circular na região. Houve também um desabamento de prédio no bairro Vila Ideal e um deslizamento de terra no bairro Três Moinhos.

Na noite desta quinta (26), a prefeitura precisou interditar por recomendação da Defesa Civil um trecho da avenida Presidente Itamar Franco que dá acesso ao bairro Dom Bosco, um dos locais onde foram registrados deslizamentos. Ao todo, segundo a administração de Juiz de Fora, o município ainda tem mais de 4.200 pessoas desabrigadas ou desalojadas. A cidade está em estado de calamidade pública desde a última terça-feira.

Moradores de Juiz de Fora chegaram a receber alerta da Defesa Civil sobre o risco dos temporais pouco antes da tragédia. Eles disseram à Folha, porém, nunca ter recebido um treinamento sobre como reagir em situações de emergência. O município é a quarta cidade brasileira que mais registra alertas da Defesa Civil neste ano, com 35 ocorrências, e a que mais tem pessoas vivendo em áreas de risco: 128 mil.

Leia mais

Imagem - Veja quem são as vítimas das chuvas na zona da mata de Minas Gerais

Veja quem são as vítimas das chuvas na zona da mata de Minas Gerais

Imagem - Morre mulher que havia sido resgatada com vida em Juiz de Fora

Morre mulher que havia sido resgatada com vida em Juiz de Fora

Imagem - Governo federal reconhece calamidade pública em Juiz de Fora (MG) após mortes por chuvas

Governo federal reconhece calamidade pública em Juiz de Fora (MG) após mortes por chuvas

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais