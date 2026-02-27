Caráter simbólico

Eleita e não nomeada em 2020, Ethel Maciel vai integrar galeria de reitores da Ufes

A pesquisadora foi a primeira colocada na lista tríplice, mas ex-presidente Jair Bolsonaro nomeou outro candidato; conselho universitário aprovou inclusão como forma de reparação

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 18:25

Ethel Maciel, professora e pesquisadora da Ufes, vai passar a integrar a galeria de reitores da universidade Crédito: Vitor Jubini

Após ser eleita reitora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e não ser nomeada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2020, a professora e pesquisadora Ethel Maciel vai receber um reconhecimento simbólico: sua foto passará a integrar a galeria de reitores da instituição.

A decisão foi tomada pelo Conselho Universitário da Ufes, em sessão nesta sexta-feira (27), após o colegiado aprovar por unanimidade a proposta do atual reitor, Eustáquio de Castro, que visava ao reconhecimento de Ethel.

Conforme informações da universidade, a inclusão da professora na galeria de reitores possui caráter exclusivamente simbólico, histórico e reparador, não gerando efeitos administrativos ou jurídicos quanto ao exercício do cargo, mas preservando a memória institucional da Ufes e reafirmando o compromisso da universidade com os valores democráticos e a autonomia universitária.

Quando Ethel Maciel se candidatou em 2020, ela foi a mais votada pela comunidade universitária e a primeira colocada na lista tríplice aprovada pelo colégio eleitoral. Contudo, Bolsonaro nomeou outro candidato, assim como fez em outras instituições de ensino superior.

Agora, essa prática não deverá ser mais adotada: a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 5.874/2025, que visa ao fim da lista tríplice para a escolha de reitores e reitoras das universidades e institutos federais brasileiros. A nova legislação determina que o resultado da consulta à comunidade acadêmica (estudantes, docentes e técnicos) prevaleça, sendo nomeado quem vencer a eleição direta.

A professora Larissa Zanin, relatora da proposta de reconhecimento a Ethel, ressalta que, embora tenha havido o cumprimento da norma vigente à época, com a escolha do segundo candidato da lista tríplice, a decisão configurou grave afronta ao princípio da autonomia universitária, bem como desrespeito à escolha democrática da comunidade acadêmica da Ufes, produzindo uma ruptura institucional amplamente reconhecida no cenário nacional das universidades federais.

Para o reitor Eustáquio de Castro, a decisão do conselho é uma reparação à professora Ethel e também à universidade. “Nós não poderíamos deixar isso passar batido. Esse resgate visa homenagear a professora não só como gestora eleita, mas também como a primeira pesquisadora nível 1A da Universidade e do Espírito Santo. Quem é pesquisador do CNPq sabe a dificuldade que é alcançar esse patamar”, destacou.

Ethel Maciel se manifestou pelas redes sociais após tomar conhecimento da aprovação do conselho universitário, agradecendo a homenagem e o reconhecimento do que chamou de ruptura democrática e ataque à autonomia universitária.

A cerimônia para colocar a foto de Ethel entre os demais reitores da Ufes vai ser realizada em data ainda a ser definida pelo gabinete da reitoria.

