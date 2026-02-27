Home
Professora cruza rio a pé para chegar à escola após queda de ponte em Afonso Cláudio

Professora cruza rio a pé para chegar à escola após queda de ponte em Afonso Cláudio

Maria de Lourdes Coelho, que trabalha com alunos da educação especial, percorre 30 quilômetros de moto diariamente e enfrentou correnteza para não faltar ao trabalho

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 10:57

Educadora precisou passar por dentro da água para ir trabalhar

Uma professora de 53 anos precisou atravessar um rio a pé para conseguir chegar ao trabalho no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Rosinelma Batista Moreira, após a queda de uma ponte na zona rural de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, na quinta-feira (26).

Maria de Lourdes Coelho mora na localidade de São Vicente, a cerca de 15 quilômetros da sede do município, e percorre 30 quilômetros de moto todos os dias para trabalhar. Com as chuvas intensas, a ponte que faz parte do trajeto cedeu. Mesmo assim, a educadora decidiu seguir viagem, acompanhada do marido, e atravessou o rio a pé (vídeo acima).

“Eu trabalho o dia todo em Afonso Cláudio e precisava ir, não tinha outra opção naquele momento. Quando passei na parte mais funda, senti a correnteza e fiquei com medo. Dei a mão ao meu esposo e conseguimos terminar a travessia”, relembra. Na volta para casa, no fim do dia, o casal optou por um caminho alternativo, mas, segundo ela, a passagem também apresenta dificuldades.

Antes e depois do local onde ponte caiu, na zona rural de Afonso Cláudio
Antes e depois do local onde ponte caiu, na zona rural de Afonso Cláudio Crédito: Montagem A Gazeta | Maria de Lourdes Coelho

Professora há 25 anos, Maria de Lourdes atua atualmente com alunos da educação especial em duas unidades: o CMEI Rosinelma Batista Moreira e a Escola Municipal de Ensino Fundamental Idolino da Fonseca Lamas. Ela afirma que o compromisso com os estudantes foi o que a motivou a enfrentar o trajeto.

Ser professora é gratificante. Os desafios do dia a dia compensam, pois temos a certeza de que estamos levando educação e conhecimento às nossas crianças

Maria de Lourdes Coelho

Professora
Professora Maria de Lourdes Coelho, que trabalha com educação especial em Afonso Cláudio
Professora Maria de Lourdes Coelho, que trabalha com educação especial em Afonso Cláudio Crédito: Arquivo pessoal

O que diz a Prefeitura de Afonso Cláudio

Procurada por A Gazeta, a Prefeitura de Afonso Cláudio informou que as fortes chuvas registradas na região, com acumulado de 120 milímetros, danificaram quatro pontes e um bueiro. Equipes do município estiveram nos locais afetados para avaliar a situação, e uma passagem provisória foi instalada para garantir o tráfego.

A administração explicou ainda que as equipes seguem monitorando as condições climáticas e que os trabalhos definitivos de reconstrução e reparo serão realizados após o período de chuvas.

