Professora cruza rio a pé para chegar à escola após queda de ponte em Afonso Cláudio

Maria de Lourdes Coelho, que trabalha com alunos da educação especial, percorre 30 quilômetros de moto diariamente e enfrentou correnteza para não faltar ao trabalho

Carol Leal Repórter

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 10:57

Uma professora de 53 anos precisou atravessar um rio a pé para conseguir chegar ao trabalho no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Rosinelma Batista Moreira, após a queda de uma ponte na zona rural de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, na quinta-feira (26).

Maria de Lourdes Coelho mora na localidade de São Vicente, a cerca de 15 quilômetros da sede do município, e percorre 30 quilômetros de moto todos os dias para trabalhar. Com as chuvas intensas, a ponte que faz parte do trajeto cedeu. Mesmo assim, a educadora decidiu seguir viagem, acompanhada do marido, e atravessou o rio a pé (vídeo acima).

“Eu trabalho o dia todo em Afonso Cláudio e precisava ir, não tinha outra opção naquele momento. Quando passei na parte mais funda, senti a correnteza e fiquei com medo. Dei a mão ao meu esposo e conseguimos terminar a travessia”, relembra. Na volta para casa, no fim do dia, o casal optou por um caminho alternativo, mas, segundo ela, a passagem também apresenta dificuldades.

Antes e depois do local onde ponte caiu, na zona rural de Afonso Cláudio Crédito: Montagem A Gazeta | Maria de Lourdes Coelho

Professora há 25 anos, Maria de Lourdes atua atualmente com alunos da educação especial em duas unidades: o CMEI Rosinelma Batista Moreira e a Escola Municipal de Ensino Fundamental Idolino da Fonseca Lamas. Ela afirma que o compromisso com os estudantes foi o que a motivou a enfrentar o trajeto.

Ser professora é gratificante. Os desafios do dia a dia compensam, pois temos a certeza de que estamos levando educação e conhecimento às nossas crianças Maria de Lourdes Coelho Professora

Professora Maria de Lourdes Coelho, que trabalha com educação especial em Afonso Cláudio Crédito: Arquivo pessoal

O que diz a Prefeitura de Afonso Cláudio

Procurada por A Gazeta, a Prefeitura de Afonso Cláudio informou que as fortes chuvas registradas na região, com acumulado de 120 milímetros, danificaram quatro pontes e um bueiro. Equipes do município estiveram nos locais afetados para avaliar a situação, e uma passagem provisória foi instalada para garantir o tráfego.

A administração explicou ainda que as equipes seguem monitorando as condições climáticas e que os trabalhos definitivos de reconstrução e reparo serão realizados após o período de chuvas.

