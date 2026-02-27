Estudantes recebem orientação da Guarda de Vila Velha sobre bikes elétricas

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 10:41
O aumento no uso de “bikes elétricas” entre adolescentes levou a Guarda Municipal de Vila Velha a intensificar ações educativas voltadas para estudantes do ensino médio. Nesta semana, a Subinspetoria de Educação para o Trânsito realizou a atividade no Centro Educacional UP, em Itapuã, em três dias de instrução, com encerramento previsto para esta sexta-feira (27).
Cerca de 220 alunos, com idades entre 16 e 17 anos, participam das orientações, que abordam regras de circulação, sinalização viária, uso de equipamentos de segurança e responsabilidades no trânsito. “As famosas bicicletas elétricas já fazem parte da realidade dos nossos adolescentes. Muitos utilizam para ir à escola, ao curso ou ao trabalho, mas nem sempre conhecem as normas de trânsito. Nosso objetivo é garantir que eles compreendam seus direitos e deveres, contribuindo para um trânsito mais seguro para todos”, destacou a subinspetora da GMVV, Clarisse Senatore.
A coordenadora pedagógica da unidade, Débora Cotine, afirmou que a ação é importante para a formação dos estudantes. “É uma orientação extremamente necessária. Muitos alunos utilizam bikes elétricas diariamente e, com essa instrução, passam a entender melhor as regras e os riscos. Foi uma experiência maravilhosa, e os alunos aprenderam muito com os agentes”, ressaltou.
