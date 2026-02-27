Home
>
Cotidiano
>
Criminosos furtam R$ 40 mil em pimenta e envenenam cadela em São Mateus

Criminosos furtam R$ 40 mil em pimenta e envenenam cadela em São Mateus

Crime aconteceu na madrugada de quinta-feira (26); além da carga de 1,3 tonelada de pimenta, uma motosserra também foi levada e o caso é investigado pela Polícia Civil

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 11:24

Um produtor rural teve 26 sacas de pimenta-do-reino furtadas na madrugada de quinta-feira (26), na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Durante a ação criminosa, a cadela de estimação da família foi envenenada e morreu. O prejuízo total é estimado em cerca de R$ 40 mil.

Recomendado para você

Crime aconteceu na madrugada de quinta-feira (26); além da carga de 1,3 tonelada de pimenta, uma motosserra também foi levada e o caso é investigado pela Polícia Civil

Criminosos furtam R$ 40 mil em pimenta e envenenam cadela em São Mateus

Maria de Lourdes Coelho, que trabalha com alunos da educação especial, percorre 30 quilômetros de moto diariamente e enfrentou correnteza para não faltar ao trabalho

Professora cruza rio a pé para chegar à escola após queda de ponte em Afonso Cláudio

A ação ocorre após aumento do uso do veículo entre adolescentes; alunos aprendem sobre sinalização viária, uso de equipamentos de segurança e responsabilidades no trânsito

Estudantes recebem orientação da Guarda de Vila Velha sobre bikes elétricas

Segundo informações apuradas pela repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, o produtor percebeu o crime na manhã seguinte. As 26 sacas, que somavam aproximadamente 1.300 quilos de pimenta, estavam armazenadas em um pequeno galpão no quintal da propriedade. Além da carga, os criminosos também levaram uma motosserra.

De acordo com o proprietário, os suspeitos teriam entrado pelos fundos da propriedade, apagado as luzes da varanda e arrombado a fechadura do depósito, que possuía uma tranca simples. Marcas de pneus de carrinho de mão e pegadas foram encontradas pelo terreno, o que indica que os criminosos podem ter feito várias viagens até uma estrada próxima, onde um veículo possivelmente dava apoio.

Além do prejuízo financeiro, a família lamenta a morte da cadela, que estava no galpão no momento do furto e foi envenenada pelos criminosos.

Polícia Civil informou que o caso está sob investigação. Uma perícia foi realizada no local para coletar evidências que possam ajudar na identificação dos suspeitos.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Furto Região Norte do ES

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais