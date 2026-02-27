Violência no campo

Criminosos furtam R$ 40 mil em pimenta e envenenam cadela em São Mateus

Crime aconteceu na madrugada de quinta-feira (26); além da carga de 1,3 tonelada de pimenta, uma motosserra também foi levada e o caso é investigado pela Polícia Civil

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 11:24

Um produtor rural teve 26 sacas de pimenta-do-reino furtadas na madrugada de quinta-feira (26), na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Durante a ação criminosa, a cadela de estimação da família foi envenenada e morreu. O prejuízo total é estimado em cerca de R$ 40 mil.

Segundo informações apuradas pela repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, o produtor percebeu o crime na manhã seguinte. As 26 sacas, que somavam aproximadamente 1.300 quilos de pimenta, estavam armazenadas em um pequeno galpão no quintal da propriedade. Além da carga, os criminosos também levaram uma motosserra.

De acordo com o proprietário, os suspeitos teriam entrado pelos fundos da propriedade, apagado as luzes da varanda e arrombado a fechadura do depósito, que possuía uma tranca simples. Marcas de pneus de carrinho de mão e pegadas foram encontradas pelo terreno, o que indica que os criminosos podem ter feito várias viagens até uma estrada próxima, onde um veículo possivelmente dava apoio.

Além do prejuízo financeiro, a família lamenta a morte da cadela, que estava no galpão no momento do furto e foi envenenada pelos criminosos.

A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação. Uma perícia foi realizada no local para coletar evidências que possam ajudar na identificação dos suspeitos.

