Centro de Vitória

Revitalização da Rua Sete e da Gama Rosa começa em março; veja como vai ficar

Projeto, que também contempla a Praça Ubaldo Ramalhete, prevê reformulação do pavimento, troca de toda a iluminação e fim de ligações irregulares de esgoto na região

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 13:04

Projeto mostra como Ruas Gama Rosa e Sete de Setembro ficarão após reforma 1 de 12

A Prefeitura de Vitória anunciou, na quinta-feira (26), que vai iniciar a revitalização das ruas Sete de Setembro e Gama Rosa, além da Praça Ubaldo Ramalhete, no Centro de Vitória, na primeira semana de março. Serão investidos mais de R$ 10 milhões em uma área de cerca de 12 mil metros quadrados, com a troca de calçamento, nova iluminação, melhoria no sistema de drenagem e transformação da localidade em polo gastronômico.

Quando as obras começam?

A obra, prevista para durar um ano, começa no início do calçadão da Rua Sete de Setembro, na Praça Costa Pereira, e vai até a Praça Ubaldo Ramalhete. Após a conclusão dessa etapa, a intervenção prossegue pelo trecho até a Rua Coronel Monjardim. Depois, até a Rua Maria Saraiva.

Após essa primeira etapa ser concluída, a intervenção passa para a Rua Gama Rosa, no trecho entre a Rua São Francisco e a Rua 13 de Maio. Depois, prossegue até a interseção da Praça Ubaldo Ramalhete com as Ruas 13 de Maio e Coutinho Mascarenhas.

A expectativa inicial da prefeitura era intervir por último na Praça Ubaldo Ramalhete, mas a Secretaria Municipal de Obras estuda antecipar os trabalhos no local, atendendo a pedidos de comerciantes.

Projeto mostra como Ruas Gama Rosa e Sete de Setembro ficarão após reforma Crédito: Prefeitura de Vitória

O que será feito?

Em todos os trechos onde há asfalto, o pavimento será substituído por blocos de concreto (em vermelho para delimitar o tráfego de veículos e amarelo para identificar as vagas de estacionamento).

Faixas de travessia elevadas e balizas delimitarão as áreas destinadas à travessia e ao trânsito de pedestres. Novas árvores serão plantadas onde houver espaço disponível e toda a iluminação das duas vias e da praça será renovada.

A galeria de drenagem pluvial que acompanha o leito da Rua Sete de Setembro será revisada e novas caixas-ralo serão instaladas para ampliar a captação das águas superficiais. As ligações irregulares de esgoto na rede de drenagem serão eliminadas e direcionadas para a rede coletora de esgotos da concessionária.

Todas as vagas de estacionamento serão mantidas, exceto as que serão transformadas em mais uma área de carga e descarga próximo ao calçadão da Rua Sete de Setembro. O motivo da criação dessa nova área de carga e descarga é porque continuará proibido o tráfego de veículos pesados sobre o calçadão – exceto para emergências, como ambulâncias e caminhões do Corpo de Bombeiros em caso de ocorrências.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta