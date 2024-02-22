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Após processo de licitação

Ruas históricas do Centro de Vitória vão ganhar cara nova; saiba o que muda

Prefeitura anunciou, nesta quarta-feira (21), a publicação do edital para revitalização da Sete de Setembro e da Gama Rosa e também do entorno do Viaduto Caramuru

Publicado em 21 de Fevereiro de 2024 às 22:02

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

21 fev 2024 às 22:02
Rua Sete, no Centro de Vitória
Rua Sete, no Centro de Vitória, passará por obra de revitalização Crédito: Isaac Ribeiro
Duas ruas históricas do Centro da Capital vão passar por revitalização. A Prefeitura de Vitória anunciou, nesta quarta-feira (21), a publicação do edital para recuperação da Sete de Setembro e da Gama Rosa. Além das duas vias, o entorno do Viaduto Caramuru, estrutura reinaugurada em setembro de 2023, vai passar por intervenções. As obras terão um custo estimado em mais de R$ 20 milhões.
No entorno do viaduto histórico, a obra tem previsão de duração de 15 meses e nas Ruas Sete e Gama Rosa, a previsão é de 16 meses. A expectativa é que a empresa vencedora da licitação para realizar a revitalização seja conhecida em até 90 dias corridos, segundo o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos).
VEJA TAMBÉM: Praias de Vitória devem ganhar até 60 metros a mais de areia; veja projeção

O que será feito na Rua Sete e na Gama Rosa

O prefeito disse que a proposta é dar às ruas históricas um novo paisagismo e torná-las mais acolhedoras para as pessoas. Uma das novidades é que, em um dos lados, a calçada na Rua Sete deve ganhar mais 70cm de largura para privilegiar a movimentação de pedestres. As seguintes mudanças devem ser feitas, contemplando as duas ruas: 
Ruas históricas do Centro de Vitória vão ganhar cara nova; saiba o que muda
  • Todo o perímetro das duas ruas será integrado em uma única linguagem urbanística;
  • Melhoria da acessibilidade dos locais, com reforma das calçadas e implantação de faixas de pedestres elevadas;
  • A rua de pedestres e a Praça Ubaldo Ramalhete também estão contempladas nas obras;
  • Iluminação pública;
  • Incentivo à redução da velocidade dos veículos que trafegam pelo local;
  • Paisagismo;
  • Inserção de novo mobiliário urbano.
Segundo a coordenadora municipal de revitalização urbana, Anna Karine de Queiroz, também havia a intenção de implementar um sistema de fiação subterrânea, porém não foi possível por inviabilidade técnica. As obras nesse trecho custo estimado em R$ 10,52 milhões e duração de 16 meses. 
Projeção de como deve ficar a praça Ubaldo Ramalhete
Projeção da Praça Ubaldo Ramalhete após intervenções Crédito: Sedec/ Prefeitura de Vitória

Entorno do Viaduto Caramuru

Entregue recentemente após obras, o Viaduto Caramuru também terá seu entorno revitalizado. Por lá, a lista de intervenções conta com:
  • Reforma das calçadas;
  • Encurtamento das travessias de pedestres;
  • Iluminação para o viaduto;
  • Retirada da camada asfáltica e recuperação do paralelepípedo original das Ruas Caramuru, São Francisco, Francisco Araújo;
  • Manutenção e melhoria da camada asfáltica da Avenida Cleto Nunes e Ruas General Osório e Cais de São Francisco;
  • Arborização e novo mobiliário urbano;
  • Melhoria da iluminação pública

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