Professor do Ifes morre em incêndio em apartamento de Guarapari

Um professor de Economia do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), que atuava no campus Centro-Serrano, em Santa Maria de Jetibá, morreu durante um incêndio em seu apartamento, na Praia do Morro, em Guarapari, na tarde desta terça-feira (3). A vítima foi identificada como Ricardo André da Costa, de 37 anos, que morava no prédio havia cerca de seis anos, segundo relatos de familiares à reportagem da TV Gazeta.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h30. Ao chegar ao local, as equipes encontraram dificuldades e foi necessário arrombar a porta para entrar no imóvel, segundo o subtenente da corporação, Jorge Silva. “Os elevadores já estavam desligados e tivemos que quebrar duas portas para acessar o apartamento”, afirmou.
O incêndio ficou concentrado em um único cômodo. “Tratava-se de um banheiro de uma suíte tomado pelas chamas. Ele estava dentro desse banheiro”, disse o subtenente. A suspeita é de que a vítima tenha tentado se abrigar no local para fugir do fogo.
Outras pessoas estavam no apartamento no momento do incêndio e tentaram ajudar antes da chegada dos bombeiros. “Havia pessoas tentando acessar a vítima e apagar o incêndio, mas estavam muito abaladas”, relatou Jorge Silva. O companheiro da vítima foi encontrado em estado de choque, recebeu atendimento de uma ambulância do Samu/192 e foi encaminhado para um hospital em Guarapari.
Durante a ocorrência, os bombeiros identificaram falhas no sistema de combate a incêndio do prédio. “Detectamos a ausência de funcionamento do sistema hidráulico. Não havia água e faltavam peças”, explicou o subtenente.
Cerca de 4 mil litros de água foram utilizados no combate às chamas, todos provenientes do caminhão do Corpo de Bombeiros. A Perícia da Polícia Científica foi acionada, e ainda não há informações sobre as causas do incêndio.
A reportagem entrou em contato com o Ifes em busca de um posicionamento sobre a morte do docente. Quando houver retorno, o texto será atualizado.
