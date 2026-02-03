Home
Professor do Ifes morre em incêndio em apartamento de Guarapari

Fogo atingiu imóvel em no último andar de prédio residencial, na tarde desta terça-feira (3); ainda não há informações sobre as causas

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 21:43

 - Atualizado há 31 minutos

Caso aconteceu nesta terça-feira (3)

Um professor de Economia do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), que atuava no campus Centro-Serrano, em Santa Maria de Jetibá, morreu durante um incêndio em seu apartamento, na Praia do Morro, em Guarapari, na tarde desta terça-feira (3). A vítima foi identificada como Ricardo André da Costa, de 37 anos, que morava no prédio havia cerca de seis anos, segundo relatos de familiares à reportagem da TV Gazeta

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h30. Ao chegar ao local, as equipes encontraram dificuldades e foi necessário arrombar a porta para entrar no imóvel, segundo o subtenente da corporação, Jorge Silva. “Os elevadores já estavam desligados e tivemos que quebrar duas portas para acessar o apartamento”, afirmou.

Ricardo André de Costa, de 37 anos, morreu após um incêndio atingir o apartamento onde ele morava na Praia do Morro, em Guarapari
Ricardo André da Costa, de 37 anos, morreu após um incêndio atingir o apartamento onde ele morava na Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Reprodução | Redes sociais

O incêndio ficou concentrado em um único cômodo. “Tratava-se de um banheiro de uma suíte tomado pelas chamas. Ele estava dentro desse banheiro”, disse o subtenente. A suspeita é de que a vítima tenha tentado se abrigar no local para fugir do fogo.

Outras pessoas estavam no apartamento no momento do incêndio e tentaram ajudar antes da chegada dos bombeiros. “Havia pessoas tentando acessar a vítima e apagar o incêndio, mas estavam muito abaladas”, relatou Jorge Silva. O companheiro da vítima foi encontrado em estado de choque, recebeu atendimento de uma ambulância do Samu/192 e foi encaminhado para um hospital em Guarapari.

Durante a ocorrência, os bombeiros identificaram falhas no sistema de combate a incêndio do prédio. “Detectamos a ausência de funcionamento do sistema hidráulico. Não havia água e faltavam peças”, explicou o subtenente. 

Cerca de 4 mil litros de água foram utilizados no combate às chamas, todos provenientes do caminhão do Corpo de Bombeiros. A Perícia da Polícia Científica foi acionada, e ainda não há informações sobre as causas do incêndio. 

A reportagem entrou em contato com o Ifes em busca de um posicionamento sobre a morte do docente. Quando houver retorno, o texto será atualizado. 

Atualização
04/02/2026 - 07:33hrs
A reportagem de A Gazeta confirmou que o professor Ricardo André da Costa atuava no Ifes campus Centro-Serrano, em Santa Maria de Jetibá, e não na unidade de Vila Velha, como constava na versão anterior desta matéria. O título e o texto foram corrigidos.

