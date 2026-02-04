Ifes Centro-Serrano suspende atividades após morte de professor em Guarapari

Ricardo André da Costa, professor do Ifes Centro-Serrano morto em incêndio em Guarapari Crédito: Montagem A Gazeta

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) — campus Centro-Serrano, em Santa Maria de Jetibá — suspendeu as aulas na unidade durante esta semana em razão do luto pela morte do professor de Economia Ricardo André da Costa, de 37 anos. Ele morreu em um incêndio em seu apartamento, localizado na Praia do Morro, em Guarapari, na tarde de terça-feira (3). O corpo do docente foi encontrado no banheiro do imóvel. A suspeita do Corpo de Bombeiros é que a vítima tenha tentado de abrigar no local para escapar das chamas.

Segundo o Ifes Centro-Serrano, Ricardo estava em mobilidade no campus Cariacica, mas retornaria à unidade de Santa Maria de Jetibá no ano letivo de 2026. “Em respeito ao momento de luto, estão suspensas todas as atividades letivas pelos próximos três dias, entre 4 e 6 de fevereiro, mantendo-se apenas plantão de atendimento aos estudantes e responsáveis, bem como o cadastramento de transporte àqueles que se deslocarem ao campus”, informou a instituição, em nota.