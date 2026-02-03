Homem é preso após publicar fotos de adolescente e exigir dinheiro em Guarapari

Um homem de 20 anos foi preso na Praia do Morro, em Guarapari, suspeito de tentar extorquir valores da família da ex-namorada, de 17 anos, e divulgar imagens íntimas da adolescente em rede social e aplicativos de mensagem. A prisão aconteceu na sexta-feira (30), mas a informação foi divulgada nesta terça-feira (3). Contra ele havia um pedido de prisão preventiva relacionado ao caso.

Conforme a Polícia Civil, após o término, ele começou a exigir pagamentos em dinheiro sob ameaça de divulgar fotos íntimas da jovem. Mesmo com a exigência, o homem publicou o material em rede social e aplicativos de mensagem. À época, foi representada a prisão temporária do investigado e a concessão de medida protetiva de urgência à vítima.