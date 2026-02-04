Luto

Amigos lamentam morte de professor do Ifes em incêndio em Guarapari

Ricardo André da Costa, de 36 anos, era do Ifes campus Centro-Serrano e, atualmente, estava em regime de mobilidade no campus Cariacica

Breno Alexandre Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 08:48

Ricardo André da Costa, de 36 anos, morreu em um incêndio na Praia do Morro Crédito: Acervo Pessoal

A morte do professor Ricardo André da Costa, de 36 anos, após um incêndio em um prédio na tarde da última terça-feira (3) no bairro Praia do Morro, em Guarapari, gerou comoção entre colegas, amigos e familiares. Na publicação de A Gazeta sobre o caso, muitas pessoas deixaram palavras de carinho e consternação. Veja:

"Ricardo conquistou o coração de muitos alunos. Além de ser um excelente professor ele era uma pessoa ímpar, sempre disposta a ajudar e ensinar quantas vezes preciso! Descanse em paz, prof"

"Grande perda para o nosso Ifes e para o mundo! Ricardo sempre foi muito querido por tod@s, colegas e estudantes! Vá em paz, meu amigo! Deus abençoe a família!!"

"Hoje, para além de sua família, a educação teve uma grande perda! Ricardo deixará um grande vazio nos corações daqueles que eles lecionou. Era um amigo!"

"Ainda não tô acreditando! Um amigo muito querido! Muito triste!"

Ricardo era professor do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) no campus Centro-Serrano e, atualmente, estava em regime de mobilidade no campus Cariacica.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h30. A equipe subiu pelas escadas e iniciou o combate às chamas, que já tinham atingido dois quartos e um banheiro, onde o professor estava preso. Ele foi resgatado pelos bombeiros mas, apesar dos esforços, não resistiu.

Luto no Ifes

Por meio de das redes sociais, os campi em que ele atuava publicaram notas de pesar. No campus Centro-Serrano, em Santa Maria de Jetibá, as aulas foram suspensas.

"Com profundo pesar, recebemos o comunicado de falecimento de Ricardo André da Costa, professor de economia do Ifes - Campus Centro-Serrano. Em respeito ao momento de luto, estão suspensas todas as atividades letivas pelos próximos 3 dias, mantendo-se apenas plantão de atendimento aos estudantes e responsáveis. Manifestamos nossa solidariedade à família, amigos e colegas", disse parte da nota.

Já a publicação do campus Cariacica, onde ele também lecionava em regime de mobilidade, diz que Ricardo "foi um educador dedicado, generoso no ensinar e profundamente querido por estudantes e colegas. Sua presença deixou marcas de respeito, aprendizado e afeto. Neste momento de dor, o Campus Cariacica se solidariza com familiares, amigos, estudantes e toda a comunidade acadêmica, desejando força, acolhimento e conforto a todos".

