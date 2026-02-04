Home
>
Cotidiano
>
CBN Vitória ao vivo: entrevista com Felipe Nunes e fraude de R$ 85 milhões em bikes no ES

CBN Vitória ao vivo: entrevista com Felipe Nunes e fraude de R$ 85 milhões em bikes no ES

No programa desta quarta (4), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 09:34

No programa CBN Vitória desta quarta-feira (4), 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Recomendado para você

No programa desta quarta (4), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: entrevista com Felipe Nunes e fraude de R$ 85 milhões em bikes no ES

Defesa Civil havia emitido um alerta via SMS para ventos fortes e raios na cidade, na noite de terça-feira (3)

Raios 'cortam' céu durante chuva em Colatina; veja vídeo

Ricardo André da Costa, de 36 anos, era do Ifes campus Centro-Serrano e, atualmente, estava em regime de mobilidade no campus Cariacica

Amigos lamentam morte de professor do Ifes em incêndio em Guarapari

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais