Raios 'cortam' céu durante chuva em Colatina; veja vídeo

Raios foram filmados "cortando" o céu durante a chuva que atingiu Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , na noite de terça-feira (3). Um leitor de A Gazeta registrou o momento (veja acima) . No vídeo, o raio desenha o céu escuro, destacando-se pela coloração roxa e pelos clarões entre as nuvens, sobre a ponte Florentino Avidos, que aparece ao fundo.

A Defesa Civil havia emitido um alerta via SMS, por volta das 20h, para a possibilidade de chuva intensa, ventos fortes e raios, não apenas em Colatina, mas também em Aracruz e Linhares. De acordo com a prefeitura, no levantamento divulgado na manhã desta quarta-feira (4), o volume de chuva na cidade chegou a 32 milímetros em 24 horas. Apesar da intensidade, não houve acionamento da Defesa Civil e, até o momento, não foram registrados danos.