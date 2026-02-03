Homem é preso por exigir R$ 10 mil para não divulgar vídeos íntimos com a ex no ES
Um homem foi preso em flagrante por tentar extorquir dinheiro da a ex-namorada em Santa Leopoldina, na Região Serrana do Espírito Santo, na última sexta-feira (30). Segundo a Polícia Civil, o suspeito teria exigido que a vítima pagasse R$ 10 mil para que ele não divulgasse vídeos íntimos do casal. A mulher de 36 anos, muito abalada, foi até a delegacia e contou sobre o caso.
Ela chegou a dizer para o suspeito que não tinha o valor total exigido, mas que conseguiria pagar R$ 1 mil para ele ao fazer um saque bancário.
Após a denúncia, a polícia acompanhou a vítima até um local onde o suspeito a encontraria para buscar o dinheiro, em Barra do Mangaraí, zona rural da cidade. O homem confessou o crime e alegou que a quantia seria usada para pagar despesas de um animal que ficou aos cuidados dele. Ele foi preso e conduzido à Delegacia de Cariacica, onde foi autuado em flagrante por extorsão e encaminhado ao sistema prisional.