Homem é preso por exigir R$ 10 mil para não divulgar vídeos íntimos com a ex no ES

Um homem foi preso em flagrante por tentar extorquir dinheiro da a ex-namorada em Santa Leopoldina, na Região Serrana do Espírito Santo, na última sexta-feira (30). Segundo a Polícia Civil, o suspeito teria exigido que a vítima pagasse R$ 10 mil para que ele não divulgasse vídeos íntimos do casal. A mulher de 36 anos, muito abalada, foi até a delegacia e contou sobre o caso.

Ela chegou a dizer para o suspeito que não tinha o valor total exigido, mas que conseguiria pagar R$ 1 mil para ele ao fazer um saque bancário.