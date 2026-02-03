Moradora cai em buraco causado pela chuva ao tentar sinalizar via em Cachoeiro

Uma moradora caiu em um buraco causado pela chuva no bairro Otton Marins, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (1°). No vídeo (veja acima), é possível ver que ela tentava sinalizar a rua para evitar um acidente quando acabou caindo. A mulher foi socorrida por outra moradora logo em seguida e, apesar do susto, não se feriu.