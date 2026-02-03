A Gazeta - Agora

Moradora cai em buraco causado pela chuva ao tentar sinalizar via em Cachoeiro

Publicado em 03/02/2026 às 17h48

Uma moradora caiu em um buraco causado pela chuva no bairro Otton Marins, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (1°). No vídeo (veja acima), é possível ver que ela tentava sinalizar a rua para evitar um acidente quando acabou caindo. A mulher foi socorrida por outra moradora logo em seguida e, apesar do susto, não se feriu.

Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim disse que uma equipe esteve no local para verificar o problema e que o reparo está previsto para ser realizado nos próximos dias. 

