Em meio à crise, ES vai receber mais de 50 mil vacinas contra a dengue

Diante do alto número de casos da dengue, o Espírito Santo deve receber 58.530 vacinas contra a doença, enviadas pelo Ministério da Saúde, nesta quinta-feira (22). Inicialmente, a previsão era que as doses chegassem apenas em meados de março, mas houve uma antecipação devido à gravidade do cenário. A novidade foi antecipada pelo subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, e confirmada pelo governador Renato Casagrande no X (antigo Twitter).
Segundo o chefe do Executivo estadual, os imunizantes serão destinados para 23 municípios em alerta para a doença, e aplicados, neste primeiro momento, apenas em crianças de 10 a 11 anos. Confira abaixo a lista de localidades:
- Vila Velha
- Serra
- Cariacica
- Vitória
- Guarapari
- Afonso Cláudio
- Viana
- Laranja da Terra
- Fundão
- Itaguaçu
- Santa Leopoldina
- Domingos Martins
- Santa Teresa
- Venda Nova do Imigrante
- Santa Maria de Jetibá
- Ibatiba
- Brejetuba
- Marechal Floriano
- Conceição do Castelo
- Itarana
- Aracruz
- João Neiva
- Ibiraçu
Na mesma coletiva, o governo do ES decretou estado de emergência em decorrência da gravidade e alta de casos da dengue. A medida se fez necessária para agilizar os trâmites no combate à mesma.