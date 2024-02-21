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Nesta quinta (22)

Em meio à crise, ES vai receber mais de 50 mil vacinas contra a dengue

Imunizantes serão destinados para todos os municípios em estado de atenção para a doença, e aplicados, neste primeiro momento, apenas em crianças de 10 a 11 anos.

Publicado em 21 de Fevereiro de 2024 às 16:34

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

21 fev 2024 às 16:34
Diante do alto número de casos da dengue, o Espírito Santo deve receber 58.530 vacinas contra a doença, enviadas pelo Ministério da Saúde, nesta quinta-feira (22). Inicialmente, a previsão era que as doses chegassem apenas em meados de março, mas houve uma antecipação devido à gravidade do cenário. A novidade foi antecipada pelo subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, e confirmada pelo governador Renato Casagrande no X (antigo Twitter).
Segundo o chefe do Executivo estadual, os imunizantes serão destinados para 23 municípios em alerta para a doença, e aplicados, neste primeiro momento, apenas em crianças de 10 a 11 anos. Confira abaixo a lista de localidades:
  1. Vila Velha
  2. Serra 
  3. Cariacica 
  4. Vitória
  5. Guarapari 
  6. Afonso Cláudio 
  7. Viana 
  8. Laranja da Terra
  9.  Fundão 
  10. Itaguaçu 
  11. Santa Leopoldina 
  12. Domingos Martins 
  13. Santa Teresa 
  14. Venda Nova do Imigrante
  15. Santa Maria de Jetibá 
  16. Ibatiba 
  17. Brejetuba
  18. Marechal Floriano 
  19. Conceição do Castelo
  20. Itarana
  21. Aracruz
  22. João Neiva 
  23. Ibiraçu
Na mesma coletiva, o governo do ES decretou estado de emergência em decorrência da gravidade e alta de casos da dengue. A medida se fez necessária para agilizar os trâmites no combate à mesma. 

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