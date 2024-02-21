Vacina contra dengue deve chegar em março ao ES, diz ministério

No Espírito Santo, 20 cidades serão contempladas com a vacina, que será distribuída em duas fases para crianças de 10 a 11 anos em um intervalo de três meses. Segundo a Secretaria de Saúde (Sesa), o Estado aguarda definições da pasta federal para divulgar o número de doses que serão ofertadas aos capixabas.

Segundo o Ministério da Saúde , 315 cidades ao redor do Brasil já receberam as doses, nos estados de Goiás, Bahia, Acre, Paraíba, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Amazonas, São Paulo, Maranhão e Distrito Federal.

“Do total de doses já entregues, de acordo com o ‘Vacinômetro’, sistema público em que os Estados informam o número de doses aplicadas das vacinas presentes no Calendário Nacional de Vacinação, foram aplicadas mais de 28 mil doses da vacina contra a dengue”, informou o ministério.

Situação de emergência

Ainda segundo Casagrande, além dos dois óbitos já confirmados em 2024, outras 11 mortes estão em investigação em território capixaba, por suspeita de terem sido causadas pela dengue.

"Neste ano de 2024, nas primeiras semanas de janeiro, estávamos tendo uma situação melhor que em 2023, mas nestas últimas semanas, nesta última semana em especial, tivemos maior número de notificações, maior número de confirmações. Temos uma situação grave" Renato Casagrande - Governado do ES