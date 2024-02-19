Dengue: população e governantes devem se preocupar com disparada de casos

Agente de vigilância em Saúde faz vistoria em busca de focos de dengue Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Os casos de dengue dispararam no Espírito Santo nas últimas semanas. De acordo com dados do 6º boletim epidemiológico, divulgado na quinta-feira (15), foram notificados 19.088 casos do dia 31 de dezembro de 2023 a 10 de fevereiro de 2024.

Mas o que mais chamou atenção foi a disparada de casos na comparação entre a 5ª semana (28/1 a 3/2) e a 6ª (4/2 a 10/2): de 4.332 notificações para 6.068. A incidência no Estado é de 469,68 casos por 100 mil habitantes, considerada alta pelo Ministério da Saúde.

Em 2024, as projeções do Ministério da Saúde apontam que o número de casos no Brasil pode chegar a 4,2 milhões, sendo que já foram registrados mais de meio milhão de casos prováveis de dengue e 84 óbitos em todo o país.

A situação do país, e do Espírito Santo, é preocupante. O enfrentamento da dengue requer um poder público atuante nos níveis federal, estadual e municipal, com políticas públicas contínuas de fiscalização e prevenção. O Ministério da Saúde anunciou que vai destinar R$ 1,5 bilhão a estados e municípios para as medidas emergenciais. Para receber o recurso, o estado ou município deve enviar ao governo federal um ofício com a declaração de emergência em saúde.

Ou seja, há recursos destinados para combater essa epidemia provocada por um mosquito que, de acordo com especialistas, pode estar se proliferando com mais facilidade diante das mudanças climáticas. O que não exime a população do seu papel de eliminar possíveis focos, muito menos do poder público de garantir esse ordenamento com fiscalização contínua.