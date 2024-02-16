Sesa confirma primeira morte por dengue em 2024 no Espírito Santo

Ao todo, de acordo com a Secretaria de Saúde, já foram notificados 19.088 casos da doença no Estado, com incidência de 469,68 casos por 100 mil habitantes. Apenas na sexta semana epidemiológica (período de 4 a 10 de fevereiro), foram confirmados 6.068 casos de dengue em solo capixaba. Os municípios com alta incidência da doença nas últimas quatro semanas, segundo a Sesa, são Água Doce do Norte, Laranja da Terra e Afonso Cláudio.