Contorno de Vitória vai ganhar dois novos viadutos

Dois novos viadutos serão construídos no Contorno de Vitória, na BR-101, em Cariacica, para aumentar a segurança e melhorar a fluidez do trânsito. Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia, as obras começam no próximo mês e têm conclusão prevista para agosto de 2027. O investimento é de cerca de R$ 30,6 milhões.
As estruturas serão implantadas nos quilômetros 284,7 e 287,7, dois dos trechos mais movimentados da rodovia, e vão atender os principais acessos aos bairros Nova Rosa da Penha, Vila Progresso, Porto Belo e outras comunidades da região.
R$ 15.297.441,15
é o valor orçado para cada viaduto
De acordo com a concessionária, o trecho concentra retornos em nível, onde motoristas precisam cruzar as pistas para realizar manobras. O alto fluxo de veículos, aliado a esse tipo de acesso, aumenta o risco de acidentes e favorece a formação de congestionamentos.
Com a construção dos viadutos e a eliminação dos retornos em nível, a expectativa é reduzir os conflitos entre veículos, aumentar a segurança dos usuários, diminuir as filas e melhorar a fluidez do tráfego no Contorno de Vitória.