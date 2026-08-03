Contorno de Vitória vai ganhar dois novos viadutos

Dois novos viadutos serão construídos no Contorno de Vitória, na BR-101, em Cariacica, para aumentar a segurança e melhorar a fluidez do trânsito. Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia, as obras começam no próximo mês e têm conclusão prevista para agosto de 2027. O investimento é de cerca de R$ 30,6 milhões.





As estruturas serão implantadas nos quilômetros 284,7 e 287,7, dois dos trechos mais movimentados da rodovia, e vão atender os principais acessos aos bairros Nova Rosa da Penha, Vila Progresso, Porto Belo e outras comunidades da região.