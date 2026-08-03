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Obras à vista

Contorno de Vitória vai ganhar dois novos viadutos

Intervenções começam no próximo mês e prometem reduzir congestionamentos e melhorar a segurança no trecho da BR-101

Publicado em 03 de Agosto de 2026 às 17:45

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

03 ago 2026 às 17:45
Contorno de Vitória, em Cariacica, vai receber dois novos viadutos Arte A Gazeta

Dois novos viadutos serão construídos no Contorno de Vitória, na BR-101, em Cariacica, para aumentar a segurança e melhorar a fluidez do trânsito. Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia, as obras começam no próximo mês e têm conclusão prevista para agosto de 2027. O investimento é de cerca de R$ 30,6 milhões.


As estruturas serão implantadas nos quilômetros 284,7 e 287,7, dois dos trechos mais movimentados da rodovia, e vão atender os principais acessos aos bairros Nova Rosa da Penha, Vila Progresso, Porto Belo e outras comunidades da região.

R$ 15.297.441,15

é o valor orçado para cada viaduto

De acordo com a concessionária, o trecho concentra retornos em nível, onde motoristas precisam cruzar as pistas para realizar manobras. O alto fluxo de veículos, aliado a esse tipo de acesso, aumenta o risco de acidentes e favorece a formação de congestionamentos.


Com a construção dos viadutos e a eliminação dos retornos em nível, a expectativa é reduzir os conflitos entre veículos, aumentar a segurança dos usuários, diminuir as filas e melhorar a fluidez do tráfego no Contorno de Vitória.

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