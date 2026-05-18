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Colisão frontal

Acidente entre dois carros deixa um morto e 6 feridos na BR 101, em Aracruz

Publicado em

18 mai 2026 às 09:51
De acordo com a PRF, um dos veículos invadiu a contramão e colidiu de frente com o automóvel que seguia no sentido oposto.
O passageiro, identificado como Ismar Gomes dos Santos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Montagem | A Gazeta

Um acidente entre dois carros, ambos modelo Volkswagen Gol, matou um homem de 57 anos morto e deixou outras seis pessoas feridas no km 185 da BR 101, na altura do distrito de Guaraná, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. 


A colisão aconteceu na tarde de domingo (17), por volta das 17h30. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos seguiam em sentidos opostos quando um dos automóveis, que trafegava em direção ao Norte, invadiu a contramão e bateu de frente com o outro, que seguia no sentido Sul.


No carro que invadiu a pista contrária estavam o motorista e um passageiro, identificado como Ismar Gomes dos Santos, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o condutor foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) com ferimentos graves e levado para um hospital da região. O estado de saúde dele não foi divulgado. No outro veículo estavam cinco pessoas da mesma família. Todas sofreram ferimentos leves ou moderados e foram encaminhadas para um hospital da região para avaliação médica.


Por conta do acidente, o trânsito ficou parcialmente interditado, operando no sistema “pare e siga”, com desvios nos dois sentidos. A pista foi totalmente liberada às 20h44. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Ecovias Capixaba, concessionária que administra o trecho, e com a Polícia Civil para obter mais informações, mas não houve retorno até o momento.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Investigação

Homem é encontrado morto com faca cravada no rosto em casa em Linhares

Publicado em 18/05/2026 às 10:59

Um homem de 41 anos foi encontrado morto dentro de casa, com uma faca cravada no rosto, no distrito de Rio Quartel, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no domingo (17). A vítima foi identificada como Arley Câmara Cardoso. De acordo com a perícia da Polícia Científica, ele apresentava diversas perfurações entre o tórax e o rosto.


Segundo a Polícia Militar, familiares estranharam o sumiço de Arley ao longo do dia e, no fim da tarde, começaram a receber mensagens informando que ele havia sido morto. O irmão dele foi até a residência e encontrou o imóvel trancado. Como ninguém respondeu, os familiares quebraram uma janela basculante para olhar o interior da casa e viram o homem deitado na cama. Após arrombarem a porta, confirmaram que ele já estava sem vida.


Ainda de acordo com o irmão, Arley era usuário de drogas e havia permitido que três homens, vindos da Bahia para trabalhar na colheita de café, morassem com ele.


Vizinhos relataram à Polícia Militar que dois desses homens foram vistos saindo da casa durante a madrugada, carregando mochilas em direção à rodoviária.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Familiares notaram o sumiço de Arley Câmara Cardoso e receberam mensagens afirmando que ele tinha sido morto
Familiares notaram o sumiço de Arley e receberam mensagens afirmando que ele tinha sido morto Montagem | A Gazeta
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Norte do ES

Acidente com carro, moto e van de pacientes deixa um morto na BR 101, em Linhares

Publicado em 18/05/2026 às 10:45
Na van havia cerca de 15 pacientes que estavam sendo levados para consultas em Vitória
Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi acionado para fazer o resgate de uma das vítimas em estado grave Vitor Recla

Um acidente envolvendo um carro, uma van e uma motocicleta matou um homem na manhã desta segunda-feira (18), no km 158 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a van transportava cerca de 15 pacientes que seguiam para realizar tratamentos médicos em Vitória. 


Segundo informações preliminares apuradas pelo repórter Vitor Recla, da TV Gazeta Norte, junto à PRF, um grupo de cinco carros realizava uma ultrapassagem na rodovia. O último veículo da fila, no entanto, não conseguiu retornar para a pista a tempo e colidiu de frente com a van. O passageiro do carro morreu no local.


Um motociclista que vinha logo atrás da van não conseguiu desviar e também se envolveu na batida. Os dois motoristas, o condutor da moto e os 15 passageiros da van ficaram feridos. Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi acionado para resgatar uma das vítimas em estado grave. 

Batida entre carro, moto e van com pacientes deixa um morto na BR 101, em Linhares
Na van havia cerca de 15 pacientes que estavam sendo levados para consultas em Vitória Vitor Recla

Devido ao acidente, motoristas relatam congestionamento no trecho. A reportagem de A Gazeta procurou a Ecovias Capixaba, responsável pelo trecho, e a Polícia Científica, e aguarda retorno.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Crime no Noroeste

Suspeito de invadir igrejas, furtar ofertas e profanar hóstias é preso no ES

Publicado em 18/05/2026 às 09:05

Um jovem de 21 anos, apontado como responsável por invadir igrejas, furtar dinheiro de ofertas e profanar hóstias consagradas, foi preso pela Polícia Civil na última sexta-feira (15), no bairro São Cristóvão, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. A informação foi divulgada pela corporação nesta segunda-feira (18).


Segundo as investigações, ele era o último foragido envolvido em crimes cometidos contra instituições religiosas no distrito de Vila Paulista, em Barra de São Francisco, também na Região Noroeste.


De acordo com a Polícia Civil, o suspeito participou do furto qualificado à Igreja Batista de Paulista, ocorrido em fevereiro, quando valores foram levados após o invasor escalar o imóvel. Além disso, ele é apontado como o principal responsável por um ataque à Igreja Católica da região, em março, quando o sacrário foi arrombado e hóstias consagradas foram profanadas.


A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Nova Venécia, com apoio da Força Tática e da equipe K9 do 2º Batalhão da Polícia Militar.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Trânsito

Duas pessoas morrem em acidente entre moto e carro na BR 101, em Itapemirim

Publicado em 18/05/2026 às 08:47
Motociclista, Pedro Henrique do Carmo Barreto, de 22 anos, e a motorista do carro, Laurides da Silva Vallant Queiroz, de 56 anos
Motociclista, Pedro Henrique do Carmo Barreto, de 22 anos, e a motorista do carro, Laurides da Silva Vallant Queiroz, de 56 anos Mariana Couto

Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo uma motocicleta Honda CG e um Chevrolet Onix na manhã desta segunda-feira (18), no km 417 da BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.


De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi atendida às 6h51 e as vítimas são Pedro Henrique do Carmo Barreto, de 22 anos, que conduzia a moto, e a motorista do carro, Laurides da Silva Vallant Queiroz, de 56 anos.

 

O carreteiro Alex Sandro Pereira da Silva, contou à repórter Mariana Couto, da TV Gazeta Sul, que presenciou a colisão e teve a carreta atingida pelo carro envolvido no acidente. Segundo ele, dois motociclistas ultrapassavam o comboio de carretas no sentido Vitória e, durante a ultrapassagem, Pedro Henrique colidiu de frente com o carro, que seguia no sentido oposto. Com o impacto, o Chevrolet Onix rodou na pista e atingiu seu veículo. 


A Ecovias Capixaba informou que foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da PRF, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e Polícia Científica. Conforme a concessionária, a pista chegou a ser interditada no sentido Norte, mas foi totalmente liberada por volta das 9h50.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Tragédia

Técnica de enfermagem morre em acidente na Segunda Ponte

Publicado em 17/05/2026 às 20:39
Mariana Santana Dias (destaque) morreu após perder controle da moto na Segunda Ponte Isabelle Oliveira/Acervo pessoal

Uma técnica de enfermagem de 30 anos morreu após perder o controle da moto e bater na mureta de contenção que divide as pistas da Segunda Ponte, na noite deste domingo (17). Com o impacto, a vítima caiu do veículo, que ainda deslizou por cerca de 150 metros no asfalto.


A mulher foi identificada como Mariana Santana Dias. Moradora de Vitória, ela seguia para o trabalho no momento do acidente, no Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha. A técnica de enfermagem deixa duas filhas.


Após o acidente, um motorista parou o carro para observar a cena, o que acabou provocando uma nova colisão. O veículo foi atingido por outro carro e, na sequência, um terceiro automóvel também se envolveu na batida. Apesar do engavetamento, ninguém ficou ferido, segundo apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta.


A Polícia Militar informou que registrou a ocorrência e acionou a perícia. A Polícia Científica foi procurada por A Gazeta, mas não havia retornado até a última atualização desta matéria.


O Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Espírito Santo (Sitaen-ES) divulgou nota de pesar pela morte de Mariana. 

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Violência

Homem é preso por suspeita de agredir a esposa e a enteada em Cariacica

Publicado em 17/05/2026 às 19:10

Um homem de 46 anos foi preso em flagrante por suspeita de agredir a esposa, de 31 anos, e a enteada, de 13 anos, no bairro Campina Grande, em Cariacica, na noite de sábado (16). Segundo informações preliminares da Polícia Militar, no momento das agressões, a mulher segurava o filho de 1 ano e 2 meses no colo e o bebê também teria sido ferido após a mãe ser derrubada. 


A mulher e a filha adolescente chegaram a apanhar com cabo de vassoura antes de o homem colocar todos para fora da casa, ameaçando matá-los se tentassem adentrar o imóvel. A PMES foi acionada e encontrou o suspeito dormindo dentro de casa.


Ao ser acordado, ele ainda reagiu à prisão, mas foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica, onde, segundo a Polícia Civil, foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada (duas vezes) e ameaça qualificada, na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.
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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Estradas

Colisão entre motos mata homem e deixa outro ferido em Jerônimo Monteiro

Publicado em 17/05/2026 às 12:22

Um homem de 26 anos, identificado como Rafael de Almeida França, morreu após se envolver em uma colisão entre duas motocicletas na zona rural de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, no sábado (16). Segundo a Polícia Militar, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Não há detalhes sobre a dinâmica do acidente.


De acordo com a PM, o outro condutor, de 31 anos, foi socorrido em estado grave e encaminhado para um hospital em Cachoeiro de Itapemirim. O nome da unidade de saúde não foi informado.


O corpo de Rafael foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para passar por exame de necropsia. As motos foram removidas para um pátio credenciado do Detran.


A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais informações sobre o acidente e aguarda retorno.

Acidente aconteceu na zona rural do município
Segunda vítima foi socorrida em estado grave para hospital em Cachoeiro Leitor | A Gazeta
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Violência

Jovem é perseguido e morto a tiros por quatro suspeitos em Nova Venécia

Publicado em 17/05/2026 às 11:38

Um jovem de 25 anos foi perseguido e morto a tiros por quatro suspeitos na noite de sábado (16), no bairro Aeroporto, em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima tentou correr em direção a uma casa, mas acabou atingida e morreu no local. O nome da vítima não foi divulgado.


De acordo com a PM, os militares fizeram buscas pela região, mas nenhum suspeito foi localizado. A perícia da Polícia Científica foi acionada e o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da região, para passar por exame de necropsia.


A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações que possam auxiliar nos trabalhos de investigação podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia (181). O anonimato é garantido.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Cinco perfurações

Homem é assassinado no meio da rua em Vila Velha

Publicado em 17/05/2026 às 11:31
Rua Raquel de Queiroz, em Vista da Penha, Vila Velha
Rua de Vista da Penha onde o homem de 40 anos caiu morto Google Street View

Um homem de 40 anos foi morto na noite deste sábado (16), no meio da rua do bairro Vista da Penha, em Vila Velha. O corpo foi encontrado com cinco perfurações — três no braço e duas no tórax — que teriam sido provocadas por tiros e facadas. 


Conforme apuração do repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, no local do crime, testemunhas ouviram tiros nas proximidades do campo de futebol de Boa Vista e viram a vítima — que não era do bairro, mas frequentava a região — correndo em direção à Vista da Penha.”


Depois, o homem voltou pela Rua Raquel de Queiroz cambaleando até que caiu. A Polícia Militar foi acionada e, segundo informou, a morte foi constatada no local pela equipe do Samu. 


A Polícia Civil afirma que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e até o momento, nenhum suspeito foi detido. 


O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará por exames e depois será liberado para os familiares.  


"Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181, que conta com três canais de atendimento: pelo telefone, basta discar 181; pelo computador, por meio do site https://disquedenuncia181.es.gov.br/; e pelo WhatsApp, enviando mensagem para o número (27) 99253-8181, seguindo as orientações do atendimento virtual", conclui a Polícia Civil. 

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Redação

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Redação
Acertaram a quina

Quatro apostas do ES quase levam prêmio milionário da Mega-Sena

Publicado em 17/05/2026 às 08:57
Duas apostas vão dividir prêmio de R$ 317,8 milhões da Mega-Sena
Quatro apostas do ES acertaram a quina da Mega-Sena
 Marcello Casal / Agência Brasil

Quatro apostas do Espírito Santo quase levaram o prêmio principal da Mega-Sena, com valor previsto de R$ 65 milhões, sorteado na noite de sábado (16). 

As apostas de Boa Esperança, Serra, Viana e Vitória fizeram a quina e vão receber, cada, R$ 19.052,37. O valor principal acumulou e o prêmio estimado para o próximo concurso, em comemoração aos 30 anos da Mega-Sena, no domingo (24), será de R$ 300 milhões.

A partir deste domingo (17) todas as apostas na modalidade da Mega-Sena passarão a ser exclusivas para a Mega 30 anos. Assim, não haverá sorteios na próxima terça (19) e quinta (21), como ocorre normalmente.
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Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta
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