Acidente entre dois carros deixa um morto e 6 feridos na BR 101, em Aracruz

Um acidente entre dois carros, ambos modelo Volkswagen Gol, matou um homem de 57 anos morto e deixou outras seis pessoas feridas no km 185 da BR 101, na altura do distrito de Guaraná, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo.





A colisão aconteceu na tarde de domingo (17), por volta das 17h30. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos seguiam em sentidos opostos quando um dos automóveis, que trafegava em direção ao Norte, invadiu a contramão e bateu de frente com o outro, que seguia no sentido Sul.





No carro que invadiu a pista contrária estavam o motorista e um passageiro, identificado como Ismar Gomes dos Santos, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o condutor foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) com ferimentos graves e levado para um hospital da região. O estado de saúde dele não foi divulgado. No outro veículo estavam cinco pessoas da mesma família. Todas sofreram ferimentos leves ou moderados e foram encaminhadas para um hospital da região para avaliação médica.



