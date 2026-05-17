Homem mata e enterra a irmã no quintal na Serra; mãe encontrou o corpo

Após mais uma discussão, Abraão de Oliveira Soares, 42 anos, matou a pauladas a irmã, a manicure Miriam Soares de Oliveira, 39, e a enterrou no quintal de casa, em Serra Dourada I, na Serra. A família passou quatro dias procurando por ela, até que a mãe deles, Magali Morais de Oliveira Soares, 65, encontrou o corpo da filha na tarde deste sábado (16).





A mãe disse, em entrevista ao repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, que estava lavando roupa no quintal quando sentiu um forte cheiro. Ao remexer no canteiro de plantas, encontrou o corpo. Ela chamou a polícia, sem comentar com Abraão, já desconfiada que o próprio filho havia matado a irmã devido às constantes brigas entre os dois. Quando os policiais chegaram e o interrogaram, logo admitiu o crime.





Magali contou que a filha havia desaparecido na última terça-feira (12) e a família estava desesperada à sua procura. Vários panfletos chegaram a ser espalhados pela Grande Vitória na esperança de localizar a manicure.





Ainda segundo os relatos de Magali, não havia outras pessoas em casa no dia do crime. Todo mundo havia saído e os irmãos ficaram sozinhos. A mãe acredita que eles começaram a discutir por causa das plantas que a Miriam cuidava. Informações da polícia indicam que Abraão matou a manicure a pauladas e conseguiu enterrar o corpo antes de a família retornar para a residência.