Colisão entre motos mata homem e deixa outro ferido em Jerônimo Monteiro

Um homem de 26 anos, identificado como Rafael de Almeida França, morreu após se envolver em uma colisão entre duas motocicletas na zona rural de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, no sábado (16). Segundo a Polícia Militar, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Não há detalhes sobre a dinâmica do acidente.





De acordo com a PM, o outro condutor, de 31 anos, foi socorrido em estado grave e encaminhado para um hospital em Cachoeiro de Itapemirim. O nome da unidade de saúde não foi informado.





O corpo de Rafael foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para passar por exame de necropsia. As motos foram removidas para um pátio credenciado do Detran.





A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais informações sobre o acidente e aguarda retorno.