Mulher é detida suspeita de furtar roupas em shopping de Vitória

Uma mulher de 42 anos foi detida na noite de sexta-feira (15) suspeita de furtar roupas em um shopping localizado na Enseada do Suá, em Vitória. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar (PM).





Segundo a PM, a gerente de uma das lojas informou que a suspeita foi abordada após deixar o estabelecimento, depois que um sistema de controle de segurança apontou o furto de quatro itens. Durante as buscas nos pertences da mulher, os policiais encontraram os produtos subtraídos da loja e também outros dois vestidos que seriam de um segundo estabelecimento do shopping.





A suspeita foi conduzida para a delegacia da região. O caso será investigado pela Polícia Civil (PC). A corporação foi procurada por A Gazeta, mas não havia informações sobre o desfecho da ocorrência até a última atualização desta matéria.