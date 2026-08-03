Homem é morto a tiros após confusão em bar de São Mateus

Um homem de 39 anos foi morto a tiros após uma confusão em um bar na localidade de Córrego da Areia, zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (2). Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que a discussão começou depois que a vítima teria importunado companheira de outro cliente do estabelecimento.





Ainda conforme os relatos, após a confusão, o homem cuja companheira teria sido importunada deixou o bar. Pouco depois, a vítima também saiu do local. Testemunhas afirmaram que ela estava com uma faca e apresentava comportamento alterado.





Do lado de fora, dois homens, apontados por testemunhas como envolvidos com o tráfico de drogas na região, se aproximaram da vítima. Um deles efetuou um disparo de arma de fogo. Após o crime, os suspeitos fugiram.





A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas não resistiu aos ferimentos.





O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.