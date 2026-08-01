Baleia-franca e filhote são salvos de rede de pesca no litoral do ES

Uma operação para evitar que duas baleias ficassem presas a uma rede de pesca chamou a atenção na Praia da Barra, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã deste sábado (1º). A baleia-franca e seu filhote foram conduzidos pelos por equipes dos Bombeiros até uma distância segura do equipamento.





De acordo com banhistas, os animais se aproximaram da costa na sexta-feira (31). Para evitar um possível enrosco nas redes, os salva-vidas atuaram para direcionar a baleia e o filhote para uma área segura.





Para realizar o trabalho, a equipe utilizou um bote inflável com motor e chegou a cerca de 400 metros da praia. Mantendo uma distância segura dos animais, os militares conseguiram direcioná-los para longe das redes de pesca e da área de risco.





Segundo Thiago Ferrari, membro do Projeto Amigos da Jubarte, a baleia-franca tem comportamento costeiro e costuma permanecer mais próxima das praias. Além disso, nada de forma mais lenta, o que pode dar a impressão de que está presa ou enroscada em alguma coisa.





Ele também explicou que, por se tratar de uma espécie ameaçada de extinção e mais comum no litoral de Santa Catarina, o registro de baleias-francas com filhotes nas praias capixabas pode indicar a recuperação da população e reforça a importância das ações de conservação.