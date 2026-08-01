Família pede ajuda para encontrar idoso desaparecido em Cariacica

Um idoso de 62 anos desapareceu após sair de casa no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica, na última quarta-feira (29), e não dar mais notícias. Agora, a família de Osmar Antônio Faustino pede ajuda para localizar o parente.
Osmar, que tem esquizofrenia, também é conhecido pelo apelido de Serrano. Essa foi a primeira vez que ele saiu de casa e não retornou. A família registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil. Qualquer informação sobre o paradeiro do idoso pode ser compartilhada pela população através do Disque-Denúncia, no telefone 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.