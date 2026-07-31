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Corrida de supermercado reúne 12 mil atletas e cruza a Terceira Ponte neste domingo (2)

A prova faz parte do circuito comemorativo dos 30 anos da rede supermercadista BH

Publicado em 31 de Julho de 2026 às 15:25

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

31 jul 2026 às 15:25
Corrida BH no ES
Divulgação

A primeira edição da Corrida Supermercados BH no Espírito Santo será realizada neste domingo (2) e deve reunir cerca de 12 mil atletas em um percurso que liga Vitória a Vila Velha, passando pela Terceira Ponte. A prova faz parte do circuito comemorativo dos 30 anos da rede supermercadista, que promove etapas em cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo ao longo de 2026.


Os participantes poderão escolher entre percursos de 6 quilômetros e 10 quilômetros. A largada da prova de 10 km será na Praça Getúlio Vargas, na Avenida Beira-Mar, em Vitória, enquanto o percurso de 6 km terá início na Rua Capitão João Brandão, sob a Terceira Ponte. As duas provas terminam no Parque Estadual da Prainha, em Vila Velha.


Segundo a organização, todas as vagas foram preenchidas antes da data do evento. Esta será a quarta etapa do circuito de aniversário da empresa. Antes da passagem pelo Espírito Santo, as corridas reuniram mais de 30 mil atletas em Belo Horizonte, 5 mil em Uberlândia e cerca de 4 mil em Varginha, em Minas Gerais.


Além da prova, a programação inclui uma arena de convivência no local de chegada, com ativações de patrocinadores, distribuição de brindes e apresentação da banda SambADM. Os participantes também receberão medalha de participação e camiseta oficial. Os primeiros colocados de cada categoria serão premiados com vales-compras da rede supermercadista e cestas de produtos oferecidas por empresas parceiras.


A entrega dos kits para os inscritos começou na quinta-feira (30) e segue até este sábado (1º), na unidade do Supermercados BH localizada na Avenida Carlos Lindenberg, no bairro Ataíde, em Vila Velha. Após a etapa capixaba, o circuito seguirá por Ipatinga, em 6 de setembro, Juiz de Fora, em 27 de setembro, e Sete Lagoas, em data que ainda será divulgada pela organização.


Serviço


Data: domingo, 2 de agosto

Participantes: 12 mil atletas

Percursos: 6 km e 10 km

Largada (10 km): Praça Getúlio Vargas (Beira-Mar), Vitória

Largada (6 km): Rua Capitão João Brandão, sob a Terceira Ponte, Vitória

Chegada: Parque Estadual da Prainha, Vila Velha

Inscrições: esgotadas.

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