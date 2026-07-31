Corrida de supermercado reúne 12 mil atletas e cruza a Terceira Ponte neste domingo (2)

A primeira edição da Corrida Supermercados BH no Espírito Santo será realizada neste domingo (2) e deve reunir cerca de 12 mil atletas em um percurso que liga Vitória a Vila Velha, passando pela Terceira Ponte. A prova faz parte do circuito comemorativo dos 30 anos da rede supermercadista, que promove etapas em cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo ao longo de 2026.





Os participantes poderão escolher entre percursos de 6 quilômetros e 10 quilômetros. A largada da prova de 10 km será na Praça Getúlio Vargas, na Avenida Beira-Mar, em Vitória, enquanto o percurso de 6 km terá início na Rua Capitão João Brandão, sob a Terceira Ponte. As duas provas terminam no Parque Estadual da Prainha, em Vila Velha.





Segundo a organização, todas as vagas foram preenchidas antes da data do evento. Esta será a quarta etapa do circuito de aniversário da empresa. Antes da passagem pelo Espírito Santo, as corridas reuniram mais de 30 mil atletas em Belo Horizonte, 5 mil em Uberlândia e cerca de 4 mil em Varginha, em Minas Gerais.





Além da prova, a programação inclui uma arena de convivência no local de chegada, com ativações de patrocinadores, distribuição de brindes e apresentação da banda SambADM. Os participantes também receberão medalha de participação e camiseta oficial. Os primeiros colocados de cada categoria serão premiados com vales-compras da rede supermercadista e cestas de produtos oferecidas por empresas parceiras.





A entrega dos kits para os inscritos começou na quinta-feira (30) e segue até este sábado (1º), na unidade do Supermercados BH localizada na Avenida Carlos Lindenberg, no bairro Ataíde, em Vila Velha. Após a etapa capixaba, o circuito seguirá por Ipatinga, em 6 de setembro, Juiz de Fora, em 27 de setembro, e Sete Lagoas, em data que ainda será divulgada pela organização.



