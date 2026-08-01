Magno Malta sobre Pazolini: “Parece mais conosco”. Mas há limites

O ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini é bolsonarista? Foi a pergunta, simples e direta, que fizemos a Magno Malta, pouco antes da convenção do PL, em Vila Velha, na manhã deste sábado (1º).





Desde seu ingresso na vida pública, nas eleições de 2018 (a mesma que levou Jair Bolsonaro ao Planalto), Pazolini nunca se definiu assim. Mas, agora, o pré-candidato a governador pelo Republicanos tem o apoio do PL e do próprio Flávio Bolsonaro, ao mesmo tempo em que declara apoio a Flávio para a Presidência da República.





A resposta de Magno merece ser emoldurada. O presidente estadual do PL ressalta que eles não são idênticos – feitos à imagem e semelhança um do outro –, mas que, digamos assim, suas “fisionomias políticas” são mais parecidas que as de outros candidatos:





“Bom, nós estamos mais perto do que longe. Cada um se manifesta de uma maneira. Venho conversando com ele esse tempo todo. E, nesses últimos dias, ele tem dado... o discurso dele tem sido mais incisivo, mais forte, revelando aquilo que está dentro do interior dele.”