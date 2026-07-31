E agora, José Renato? PT quer que Casagrande entre na campanha de Lula

Conhecido nas redes sociais como Casão, pelo público em geral como Casagrande e por todos os políticos apenas como Renato, o ex-governador na verdade tem nome de batismo composto: José Renato.

Diante de sua declaração explícita de apoio à reeleição do presidente Lula (PT), no último sábado (25), poderíamos lhe perguntar, como no célebre poema de Carlos Drummond de Andrade: “E agora, José?”

Ou “e agora, José Renato?!?”

“Meu candidato à Presidência é o Lula”, disse ele.

Sua tomada de posição faz sentido e é até certo ponto natural, principalmente do ponto de vista partidário (o do PT de Lula e o do seu PSB). Mas coloca o ex-governador em uma encruzilhada eleitoral: até que ponto, desta vez, ele se engajará de verdade, pessoalmente, na campanha de Lula contra o bolsonarismo?





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O PT o pressiona por isso. No Espírito Santo, o partido de Lula prioriza a reeleição do senador Fabiano Contarato. A Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB) também tem candidato próprio a governador, o deputado federal Helder Salomão, adversário do governador Ricardo Ferraço (MDB) – por sua vez, apoiado por Casagrande.

Tanto Helder quanto Contarato foram oficialmente lançados na noite de quinta-feira (30), na convenção estadual do PT, realizada no Clube Álvares Cabral.

Apesar de Casagrande não apoiar Helder para o governo, o partido de Lula tende a apoiar informalmente o retorno de Casagrande ao Senado, pedindo para ele o segundo voto para o cargo.

A relação entre eles é boa. O PT apoiou formalmente a reeleição de Casagrande em 2022, integrando a sua coligação, numa aliança tática para ajudar a derrotar no Estado o bolsonarismo então encarnado por Carlos Manato.

O PT participou do último governo de Casagrande. Ele tem no partido de Lula alguns velhos aliados, como os deputados estaduais João Coser e Iriny Lopes. Por acaso, os dois são hoje os principais dirigentes do partido de Lula no Espírito Santo.

Mas o PT, desta vez, espera reciprocidade. Quer participação real de Casagrande na campanha de Lula, no lugar da postura passiva que ele assumiu quatro anos atrás, quando disputava um terceiro mandato no Palácio Anchieta.

O próprio João Coser, presidente estadual do PT, verbalizou essa expectativa logo após a convenção da Federação Brasil da Esperança. Segundo ele, muita gente no partido deseja e aposta numa dobradinha informal entre o ex-governador e Contarato.

“Tem um desejo, mas precisamos ajustar uma conversa ainda com o Renato. Tem muita gente do partido que deseja apoiar Renato, mas ainda não tem uma deliberação do partido. Já declarei publicamente que torço pelo apoio a Renato.”

