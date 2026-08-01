Procura-se: quem vai representar o centro na eleição para governador?

Helder, Ricardo e Pazolini: esquerda, direita e direita (flertando agora com a extrema-direita). Quem poderá defender o centro na eleição ao Palácio Anchieta?





Ricardo Ferraço (MDB) é notoriamente, desde seu berço político, um homem público de direita – com certa elasticidade, no máximo, de centro-direita. Enfrenta sérias resistências junto àquela esquerda mais “raiz”.





Sem precisarmos nos alongar muito aqui, como senador, o filho de Theodorico Ferraço votou a favor do impeachment de Dilma Rousseff (PT) em 2016; no ano seguinte, relatou o projeto da reforma trabalhista do governo Temer. Mesmo agora, como governador, a mútua rejeição nutrida entre ele e o PT sobressai desde a montagem de sua equipe de governo – aliás, desde antes de ele assumir oficialmente, no dia 2 de abril.





Votos de eleitores genuinamente esquerdistas, para Ricardo, serão difíceis. Mas essa fatia do eleitorado, no Espírito Santo, é minoritária. Perdeu força numérica nos últimos anos. E será representada no pleito pela candidatura de Helder Salomão (PT).





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Agora, ideologia pessoal à parte, Ricardo poderia ser naturalmente o candidato do centro, podendo varrer votos da centro-esquerda à direita moderada.





É o candidato do MDB, o partido do centro por excelência, cujo slogan atual é “Ponto de equilíbrio”. Lidera uma frente ampla que vai de partidos de centro-esquerda (PDT e PSB) a outros de centro-direita (Federação União Progressista, ainda com ele).





No entanto, desde que assumiu o governo no lugar de Casagrande, Ricardo passou a fazer alguns acenos bem visíveis ao eleitorado não só de direita, mas até da extrema-direita. São acenos até contraditórios com o discurso que ele tem repetido: o de não querer entrar em “brigalhada ideológica” que não gera resultados para os cidadãos no dia a dia.





No fim de maio, quando Lula esteve em Aracruz, para evento do Ministério da Cultura, o governador limitou-se a receber o presidente da República institucionalmente no Aeroporto de Vitória, mas nem sequer foi divulgado um registro do brevíssimo encontro. Os dois se viram, mas não se deixaram ver.





Já no início de julho, com o prefeito Arnaldinho Borgo (oficial da reserva do Exército que gosta de disparar em stands), Ricardo participou de um evento chamado “Café com Pólvora”, promovido regularmente pelo Clube de Tiro de Vila Velha. O governo Bolsonaro foi o da explosão dos CACs.





Presente, também estava ninguém menos que Wellington Callegari, opositor ferrenho de Casagrande, pré-candidato a senador pelo DC e um dos mais sanguíneos bolsonaristas no atual plenário da Assembleia, empatado com Lucas Polese (PL). Na camiseta dele, a frase “Anistia Já”.





Segundo testemunhos, durante o encontro, Ricardo falou a atiradores sobre questões como aborto e “ideologia de gênero”. São temas altamente polêmicos, não raramente distorcidos, mas que tocam no fundo da alma de bolsonaristas mais fervorosos.





Celebração da cultura armamentista, ênfase na agenda de costumes com posicionamentos conservadores... um combo completo do bolsonarismo. Só faltou Magno Malta (PL) aparecer de surpresa por ali para dar também ele seus disparos...





A inclinação do centro para a direita também desponta de algumas ações de governo, desde que Ricardo assumiu.





Exemplo mais bem-acabado foi o decreto pelo qual ele mudou a composição da Comissão Estadual de Prevenção e Conciliação de Conflitos Fundiários, encarregada de realizar a mediação entre as partes e garantir o cumprimento de ordens de reintegração de posse.





Ricardo transferiu a coordenação da Secretaria de Direitos Humanos para a de Segurança Pública (que nem sequer fazia parte da comissão), excluindo a participação de outros órgãos e Poderes e tratando conflitos agrários, declaradamente, como “problema de segurança, não de direitos humanos” (conforme entrevista dada à colunista Vilmara Fernandes).





O governador passou a fazer uma inflexão temerária e, a meu ver, talvez tenha passado um pouco do ponto, sem necessidade. Uma coisa é fazer um aceno; outra é agitar os braços. Tiro de pólvora no pé.



Exemplo mais emblemático: não ter feito nem um só registro de sua recepção a Lula, mas ter feito questão de abraçar, ser fotografado e postar há cerca de 20 dias seu encontro efusivo com o “Véio da Havan”, ícone nacional do bolsonarismo entre grandes empresários. Esse critério atrai quem dificilmente votará nele ou repele quem poderia votar?





Talvez os gestos sejam fruto do receio de perder por inteiro para Pazolini o vasto eleitorado bolsonarista no Espírito Santo e da necessidade, captada por sua campanha, de não perder totalmente a aderência desse público, mantendo pelo menos um pé bem firme nessa faixa. Não deixar de “falar” aos bolsonaristas mais apaixonados, enquanto dialoga com os demais.





Mais ainda agora que Pazolini se tornou, oficialmente, o candidato do PL, de Flávio e da família Bolsonaro, apoiando o primogênito de Jair para a Presidência da República e sendo por ele apoiado para chegar ao Governo do Estado. Pazolini, enfim, virou o candidato bolsonarista. Ganhou o carimbo no último dia 18.





Antes de o PL fechar com o ex-prefeito de Vitória, em eventual disputa polarizada entre este e Ricardo, alguns eleitores de esquerda até já cogitavam fechar os olhos e optar por Pazolini, tamanha a inflexão feita por Ricardo à direita – por entenderem que, entre dois candidatos direitistas, Pazolini poderia revelar maior empatia com algumas causas sociais...





Agora, contudo, Pazolini fez a sua opção. Ao escolher caminhar com o PL, Magno etc., ele praticamente anula as próprias chances de atrair votos do eleitorado de esquerda e de centro-esquerda.





Também terá de batalhar em dobro para obter os votos dos eleitores mais moderados, independentes, de centro... É o risco assumido por ele. Seu alcance automaticamente fica muito mais limitado a uma parcela específica do eleitorado – mas é uma parcela significativa.





Nesse cenário, tendo Helder bem postado à sua esquerda (como o candidato do PT e do Lula) e Pazolini à sua direita (como o candidato do PL e dos Bolsonaro), Ricardo poderia atrair, por gravidade, os votos dos eleitores de centro que não se identificam de verdade nem com um nem com outro – e não hão de ser poucos.





Não se pode jamais subestimar a quantidade de eleitores que só votam em Lula porque sua rejeição a Bolsonaro é ainda maior, e vice-versa. De acordo com pesquisa da Quaest publicada por A Gazeta em maio, 30% dos eleitores capixabas declaram-se “independentes”.





Contudo, como dissemos, Ricardo pode estar errando a mão...





Se ele passar a se concentrar numa disputa com Pazolini pelos votos da direita à extrema-direita, quem é que vai preencher esse campo do centro para a esquerda? Criar-se-á um deserto, um vazio de representação e de opções para o eleitorado desse grande segmento.

