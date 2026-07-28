Estudante de Boa Esperança é suspeito de golpes com celulares do Paraguai

Um estudante de Direito de 22 anos, morador de Boa Esperança, no Norte do Espírito Santo, é investigado por suspeita de aplicar golpes com a falsa promessa de venda de celulares trazidos do Paraguai. Segundo a Polícia Civil, pelo menos três vítimas de Boa Esperança e Nova Venécia registraram boletins de ocorrência relatando o mesmo modo de atuação do suspeito.





A informação foi confirmada pelo delegado Felipe Augusto Cavalcanti Mariano, titular da Delegacia de Boa Esperança. De acordo com os relatos, o jovem oferecia celulares a amigos e conhecidos por aplicativos de mensagens, afirmando que estava no Paraguai e conseguia comprar os aparelhos por preços abaixo do mercado.





Para fechar a negociação, o estudante pedia o pagamento antecipado de 50% do valor e informava que o restante poderia ser quitado na entrega. As vítimas afirmaram que a data de entrega dos aparelhos era adiada repetidamente. Em um dos casos, o suspeito alegou que os celulares haviam sido apreendidos por policiais em São Gabriel da Palha.





Com os atrasos, as vítimas passaram a conversar entre si e descobriram que outras pessoas haviam recebido a mesma proposta, levantando a suspeita de que se tratava de um golpe.





Uma das vítimas relatou que o estudante chegou a admitir que não entregaria o celular e prometeu devolver o dinheiro pago antecipadamente. No entanto, segundo o relato, ele deixou de responder às mensagens e não foi mais visto.

A Polícia Civil informou que ainda trabalha para identificar o número total de vítimas e ouvir o suspeito. Em nota, a corporação informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Boa Esperança e pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Nova Venécia.