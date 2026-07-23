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Homicídio

Suspeito é preso após homem ser encontrado morto em estrada de Boa Esperança

Investigação com auxílio de câmeras de segurança levou à prisão do suspeito, localizado com roupas manchadas de sangue e um canivete apontado como a possível arma do crime

Publicado em 23 de Julho de 2026 às 10:28

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

23 jul 2026 às 10:28

Foi preso na tarde de quarta-feira (22) o homem apontado pela Polícia Civil como principal suspeito de matar Adeilson Rocha Sousa, de 31 anos, encontrado morto em uma estrada de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. A prisão foi realizada em cumprimento a um mandado de prisão temporária. A identidade do suspeito não foi divulgada.


O crime ocorreu na noite de domingo (19), e o corpo da vítima foi encontrado na manhã de segunda-feira (20), entre galhos de árvores às margens de uma estrada, com perfurações provocadas por arma branca. A Polícia Civil passou a tratar o caso como homicídio e, com auxílio de câmeras de videomonitoramento espalhadas pela cidade, conseguiu reconstruir os últimos passos da vítima e do suspeito.


As imagens mostram Adeilson e o investigado caminhando juntos por diversos pontos da cidade, seguindo em direção ao Morro do Cemitério. Em determinado momento, a vítima desaparece do campo de visão das câmeras. Poucos minutos depois, o suspeito é registrado retornando sozinho.


Segundo a investigação, o trecho onde Adeilson deixou de ser visto fica a cerca de 200 metros do local onde o suspeito reaparece nas imagens, coincidindo com a rota de acesso ao Córrego Água Boa, onde o corpo foi localizado.


Com base nas informações reunidas durante a investigação, os policiais localizaram o suspeito escondido em uma casa no distrito de Sobradinho, a cerca de 25 quilômetros do Centro de Boa Esperança. No imóvel, foram apreendidas as roupas que ele usava no dia do crime, ainda com manchas de sangue, além de um canivete apontado pela polícia como a possível arma utilizada no homicídio.


O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para esclarecer a motivação do crime e outras circunstâncias do caso.

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