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Cirurgia

Roberto Carlos será submetido a cirurgia na vesícula

Procedimento por videolaparoscopia já estava programado, informa equipe do cantor
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Julho de 2026 às 11:35

Os próximos shows de Roberto Carlos serão nos dias 15 e 16 de agosto no Rio de Janeiro
Os próximos shows de Roberto Carlos serão nos dias 15 e 16 de agosto no Rio de Janeiro Adriano Vizoni/27.nov.24/Folhapress

Roberto Carlos, 85, será submetido a uma cirurgia para retirada da vesícula por videolaparoscopia. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (22) pela equipe do cantor, que afirmou que o procedimento já estava previsto e não deve alterar os compromissos profissionais do artista.


Em comunicado publicado nas redes sociais oficiais, a assessoria informou que Roberto Carlos "está tranquilo e seguindo todas as orientações médicas". Segundo a equipe, a recuperação tende a ser rápida e não comprometerá a agenda de apresentações.


"A recuperação é rápida, não interferindo na agenda de shows já programada", diz a nota. Os próximos shows do cantor serão nos dias 15 e 16 de agosto no Rio de Janeiro.


A videolaparoscopia é uma técnica cirúrgica minimamente invasiva, utilizada, entre outros procedimentos, para a retirada da vesícula biliar. A operação é realizada por pequenas incisões, o que, em geral, reduz o tempo de recuperação e o período de internação em comparação com a cirurgia aberta.

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