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Museu

Casa da Cultura Roberto Carlos volta a receber o público em Cachoeiro após obras de revitalização

Imovél reune a linha do tempo da infância do cantor clássico da MPB; visitas são gratuitas
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 16 de Julho de 2026 às 09:30

Após quase um mês de interrompimento, a casa do cantor da MPB volta a estar disponivel ao público
Após quase um mês de interrompimento, a casa do cantor da MPB volta a estar disponivel ao público Matheus Gomes

Após um período fechado para manutenção e melhorias, a Casa de Cultura Roberto Carlos voltou a receber visitantes nesta terça-feira (14), em Cachoeiro de Itapemirim. O espaço preserva a icônica casa onde o cantor Roberto Carlos viveu boa parte da infância, transformando o imóvel em um importante ponto de memória e de valorização da história do artista no município capixaba.


Antes da reabertura, o museu permaneceu fechado desde o dia 25 de junho para a realização de intervenções estruturais voltadas à melhoria da acessibilidade e ao reforço da segurança dos visitantes. Com a conclusão das obras, a Casa de Cultura Roberto Carlos volta a funcionar em seu horário regular, com visitas guiadas realizadas de terça a sábado, mediante agendamento prévio.


A Casa de Cultura Roberto Carlos se tornou um ponto turístico em Cachoeiro de Itapemirim e obrigatório para os fãs do cantor. O museu reúne objetos pessoais do cachoeirense e móveis preservados da casa que ele viveu até os 13 anos de idade, antes de se mudar para Niterói (RJ). 


Entre os itens que fazem parte do acervo disponível aos visitantes  estão como objetos pertencentes aos membros familiares, esculturas, discos e outros.

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