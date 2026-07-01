Ebony faz show gratuito no Cais das Artes em edição de estreia do Festival Turmalina

A rapper Ebony é a atração principal da primeira edição do Festival Turmalina, que acontece no dia 18 de julho, no Cais das Artes, em Vitória. O evento é o primeiro festival de artes integradas no Espírito Santo voltado exclusivamente para o protagonismo e legado de mulheres negras na arte.





Além de Ebony, a programação traz a capixaba Afronta, Caju, Mestra Maria Laurinda Adão (Caxambu) e de Dona Isolina (Bate Flechas), além dos sets da DJ pernambucana Davs.





O evento é gratuito e os ingressos poderão ser retirados no site do festival, a partir desta sexta-feira (3). A entrada no evento será condicionada à doação de um pacote de absorventes higiênicos, que serão destinados a instituições parceiras no ES.





A iniciativa integra as ações do projeto para o enfrentamento da pobreza menstrual no Brasil.