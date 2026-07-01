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Ebony faz show gratuito no Cais das Artes em edição de estreia do Festival Turmalina

Afronta, Caju, Maria Laurinda Adão e DJ Davs Carter também integram a programação do festival, que acontece no dia 18 de julho
Luiz Edmundo

Luiz Edmundo

Publicado em 01 de Julho de 2026 às 12:54

Ebony faz show gratuito no Cais das Artes em edição de estreia do Festival Turmalina Fernando Mendes

A rapper Ebony é a atração principal da primeira edição do Festival Turmalina, que acontece no dia 18 de julho, no Cais das Artes, em Vitória. O evento é o primeiro festival de artes integradas no Espírito Santo voltado exclusivamente para o protagonismo e legado de mulheres negras na arte.


Além de Ebony, a programação traz a capixaba Afronta, Caju, Mestra Maria Laurinda Adão (Caxambu) e de Dona Isolina (Bate Flechas), além dos sets da DJ pernambucana Davs. 


O evento é gratuito e os ingressos poderão ser retirados no site do festival, a partir desta sexta-feira (3). A entrada no evento será condicionada à doação de um pacote de absorventes higiênicos, que serão destinados a instituições parceiras no ES.


A iniciativa integra as ações do projeto para o enfrentamento da pobreza menstrual no Brasil.

Ebony faz show gratuito no Cais das Artes em edição de estreia do Festival Turmalina Fernando Mendes

Um dos maiores nomes do rap nacional, Ebony desembarca em Vitória com a turnê KM2 (De Luxo). A apresentação marca a primeira e única passagem da turnê pelo Espírito Santo antes do encerramento oficial, em setembro.

 

As apresentações musicais abrem a programação do Festival Turmalina, que promoverá oficinas de afroempreendedorismo, produção executiva para projetos culturais e letramento racial, priorizando a participação de mulheres e a geração de oportunidades no setor cultural. Encerrando a programação, em outubro, será inaugurada uma exposição inédita no Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas (Mucane), construída a partir de um edital nacional exclusivo para fotógrafas negras.

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