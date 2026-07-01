Ebony faz show gratuito no Cais das Artes em edição de estreia do Festival Turmalina

A rapper Ebony é a atração principal da primeira edição do Festival Turmalina, que acontece no dia 18 de julho, no Cais das Artes, em Vitória. O evento é o primeiro festival de artes integradas no Espírito Santo voltado exclusivamente para o protagonismo e legado de mulheres negras na arte.
Além de Ebony, a programação traz a capixaba Afronta, Caju, Mestra Maria Laurinda Adão (Caxambu) e de Dona Isolina (Bate Flechas), além dos sets da DJ pernambucana Davs.
O evento é gratuito e os ingressos poderão ser retirados no site do festival, a partir desta sexta-feira (3). A entrada no evento será condicionada à doação de um pacote de absorventes higiênicos, que serão destinados a instituições parceiras no ES.
A iniciativa integra as ações do projeto para o enfrentamento da pobreza menstrual no Brasil.
Um dos maiores nomes do rap nacional, Ebony desembarca em Vitória com a turnê KM2 (De Luxo). A apresentação marca a primeira e única passagem da turnê pelo Espírito Santo antes do encerramento oficial, em setembro.
As apresentações musicais abrem a programação do Festival Turmalina, que promoverá oficinas de afroempreendedorismo, produção executiva para projetos culturais e letramento racial, priorizando a participação de mulheres e a geração de oportunidades no setor cultural. Encerrando a programação, em outubro, será inaugurada uma exposição inédita no Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas (Mucane), construída a partir de um edital nacional exclusivo para fotógrafas negras.
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