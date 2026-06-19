Cais das Artes recebe festival de artes integradas com MC Afronta e foco no protagonismo de mulheres negras

Inédito e gratuito, o Festival Turmalina chega a Vitória dedicado ao protagonismo das mulheres negras nas artes. Os eventos envolverão shows, oficinas de formação, ações educativas e uma exposição inédita no Museu Capixaba do Negro (Mucane), tudo entre julho e novembro de 2026.
Com show da MC Afronta e mais atrações que ainda serão divulgadas, o primeiro encontro acontecerá no Cais das Artes, na Capital, e já tem data marcada: 18 de julho.
O festival estabelece um forte compromisso com a sociedade, para além da divulgação dos artistas. Uma das causas destacadas é a da pobreza menstrual, que trata da falta de acesso de mulheres em vulnerabilidade social a itens básicos de higiene, reforçando a desigualdade de gênero.
Com essa preocupação, a entrada no evento será mediante a doação de um pacote lacrado de absorventes íntimos, que serão redirecionados a institutos e comunidades.
Outra frente abordada pelo Turmalina é a capacitação profissional e a democratização do conhecimento. Em breve, serão abertas inscrições para oficinas que vão desde Afroempreendedorismo e Letramento Racial até Produção Executiva, Fotografia Afrodiaspórica e Direção de Palco.
SERVIÇO
Festival Turmalina
Data: 18 de julho
Horário: das 17h às 22h
Local: Cais das Artes
Entrada gratuita mediante doação de um pacote de absorventes íntimos
Mais informações: @festival.turmalina
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