Cais das Artes recebe festival de artes integradas com MC Afronta e foco no protagonismo de mulheres negras

O festival estabelece um forte compromisso com a sociedade, para além da divulgação dos artistas. Uma das causas destacadas é a da pobreza menstrual, que trata da falta de acesso de mulheres em vulnerabilidade social a itens básicos de higiene, reforçando a desigualdade de gênero.





Com essa preocupação, a entrada no evento será mediante a doação de um pacote lacrado de absorventes íntimos, que serão redirecionados a institutos e comunidades.





Outra frente abordada pelo Turmalina é a capacitação profissional e a democratização do conhecimento. Em breve, serão abertas inscrições para oficinas que vão desde Afroempreendedorismo e Letramento Racial até Produção Executiva, Fotografia Afrodiaspórica e Direção de Palco.