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Cultura

Cais das Artes recebe festival de artes integradas com MC Afronta e foco no protagonismo de mulheres negras

Primeiro evento do Festival Turmalina será no dia 18 de julho, no Cais das Artes, com apresentação da MC Afronta
Lívia Guerson

Lívia Guerson

Publicado em 19 de Junho de 2026 às 16:30

Show no Cais das Artes
O Cais das Artes, em Vitória, receberá todos os shows musicais do Festival Turmalina Marcela Sampaio

Inédito e gratuito, o Festival Turmalina chega a Vitória dedicado ao protagonismo das mulheres negras nas artes. Os eventos envolverão shows, oficinas de formação, ações educativas e uma exposição inédita no Museu Capixaba do Negro (Mucane), tudo entre julho e novembro de 2026.

Com show da MC Afronta e mais atrações que ainda serão divulgadas, o primeiro encontro acontecerá no Cais das Artes, na Capital, e já tem data marcada: 18 de julho. 

Afronta
MC Afronta, a "Princesa de Vila Velha", é a primeira confirmada do line-up do Festival Turmalina Reprodução/Instagram @afrontamc | Vagner Rezende

O festival estabelece um forte compromisso com a sociedade, para além da divulgação dos artistas. Uma das causas destacadas é a da pobreza menstrual, que trata da falta de acesso de mulheres em vulnerabilidade social a itens básicos de higiene, reforçando a desigualdade de gênero.


Com essa preocupação, a entrada no evento será mediante a doação de um pacote lacrado de absorventes íntimos, que serão redirecionados a institutos e comunidades.


Outra frente abordada pelo Turmalina é a capacitação profissional e a democratização do conhecimento. Em breve, serão abertas inscrições para oficinas que vão desde Afroempreendedorismo e Letramento Racial até Produção Executiva, Fotografia Afrodiaspórica e Direção de Palco.

SERVIÇO

Festival Turmalina

Data: 18 de julho

Horário: das 17h às 22h

Local: Cais das Artes

Entrada gratuita mediante doação de um pacote de absorventes íntimos

Mais informações: @festival.turmalina

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