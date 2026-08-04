Moradores ficam sem gás após obra danificar rede em Colinas de Laranjeiras

Moradores de Colinas de Laranjeiras, na Serra, ficaram sem gás encanado durante horas após a rede de distribuição sofrer avaria, nesta segunda-feira (3). A situação aconteceu durante a implementação de iluminação pública pela Prefeitura da Serra na Avenida Braúna.





Segundo a ES Gás, concessionária responsável pela distribuição do gás canalizado no Espírito Santo, o reparo já foi concluído ainda nesta segunda-feira. No entanto, até as 20h30 alguns moradores ainda se encontravam sem gás em casa.





Equipes permaneceram no local para restabelecer o fornecimento no bairro. A companhia reforçou que não há riscos à segurança da população nem impactos ao meio ambiente e que, mantém seus canais de atendimento à disposição da população pelos telefones 0800 595 0197, 117 ou pelo e-mail [email protected]. A empresa não informou quantos imóveis foram afetados.