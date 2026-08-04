Defesa Civil de Cariacica faz nova vistoria em obra onde quatro morreram soterrados

Técnicos da Defesa Civil de Cariacica realizaram, nesta segunda-feira (3), uma nova vistoria no terreno onde o dono de uma distribuidora e três operários morreram soterrados durante uma obra no bairro Nova Rosa da Penha II.





Em entrevista à TV Gazeta, o subsecretário de Proteção e Defesa Civil de Cariacica, Jonathan Jantorno, informou que foi iniciada a investigação para avaliar as possíveis causas e apontar medidas de regularização.





Segundo os técnicos, o terreno permanece instável e será necessária uma obra de estabilização antes que os moradores do prédio interditado, localizado acima da área do deslizamento, possam retornar às suas casas.





Após vistoria realizada no último sábado (1º), técnicos do Crea-ES concluíram que o terreno havia sido escavado com um corte praticamente vertical, de 90º, situação considerada incompatível com as normas de segurança para esse tipo de obra.





Segundo o engenheiro fiscal da autarquia, Giuliano Battisti, cortes para aterros, taludes ou construção de muros de arrimo precisam obedecer a inclinações, ou seja feita em níveis, previstas em normas técnicas.





“Um corte feito totalmente reto, com 90º, coloca totalmente em risco tanto os imóveis acima quanto quem está trabalhando abaixo. Esse tipo de intervenção segue normas que determinam as inclinações dos cortes. O que vimos foi um corte de 90º, totalmente fora das normas de segurança e das normas técnicas.”





Agora, a preocupação dos técnicos é com relação ao clima, visto que eventual chuva fará com que água se infiltre nosso solo, aumentando os riscos de novos deslizamentos de terra. A Prefeitura de Cariacica enviou maquinário e trabalhadores para auxiliar nos trabalhos emergenciais.