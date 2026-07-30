Goteiras, poeira e túnel improvisado: famílias reclamam de obra em creche de Vitória

A volta às aulas no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Ernestina Pessoa, no bairro Parque Moscoso, em Vitória, tem sido marcada pela apreensão de pais e responsáveis. As famílias alegam que a reforma da unidade ainda está em andamento, há estruturas improvisadas e relatos de goteiras que continuam atingindo salas e equipamentos da escola.





Em visita ao local, a reportagem de A Gazeta não conseguiu acessar a área interna da unidade, mas identificou sinais de obras em andamento. Do lado de fora, foi possível observar resíduos de materiais de construção, andaimes e uma passagem feita com chapas de madeirite. Os pais afirmam que a estrutura é uma espécie de túnel para passagem dos alunos e para evitar que as crianças entrem nos espaços que passam por intervenção.





Sobre a estrutura, a Secretaria Municipal de Educação (Seme) informou que se trata de um corredor provisório instalado para isolar a área da obra e permitir a circulação segura de alunos, professores e demais servidores. Segundo a pasta, todas as medidas adotadas seguem critérios técnicos voltados à proteção da comunidade escolar.