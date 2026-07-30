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Eleições 2026

Coligação e federação partidária: entenda como funcionam as alianças entre partidos

Os dois modelos permitem alianças entre partidos, mas seguem regras diferentes e têm impactos distintos na atuação das legendas durante e após a disputa eleitoral

Publicado em 30 de Julho de 2026 às 11:30

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

30 jul 2026 às 11:30

As alianças entre partidos são uma das principais estratégias adotadas durante as eleições, mas nem todas funcionam da mesma forma. Enquanto as coligações são formadas apenas para a disputa eleitoral, as federações partidárias representam uma união mais duradoura entre as legendas, que passam a atuar em conjunto por, no mínimo, quatro anos. As diferenças entre os dois modelos influenciam desde a organização das campanhas até a atuação dos partidos após a votação.


Outra distinção importante está na abrangência dessas alianças. As federações têm caráter nacional e devem ser mantidas de forma unificada em todo o país, com atuação conjunta em todas as esferas de atuação dos partidos. A regra vale tanto para eleições majoritárias quanto para proporcionais.


Já as coligações podem ser formadas apenas em âmbito regional, restritas ao período da campanha de acordo com os interesses das legendas em cada eleição e válidas apenas para cargos majoritários (prefeito, governador, senador e presidente). Confira no vídeo acima as principais diferenças entre coligação e federação partidária e entenda como cada modelo funciona na prática.

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