ES tem 18 seleções e concursos abertos com salário de mais de R$ 10 mil

Pelo menos 18 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo, reunindo mais de 1.100 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em diversos órgãos no estado. Os salários podem passar de R$ 10 mil.





O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) lançou edital de processo seletivo simplificado para profissionais de tecnologia da informação exercerem atividades técnicas especializadas. O salário é de R$ 10.798,20, além de auxílio-alimentação de R$ 1.830,40, para jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os interessados podem se inscrever até o dia 16 de agosto.





A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de professores habilitados, em caráter temporário. A remuneração mensal varia de R$ 3.833,41 a R$ 7.064,01, para carga horária de 25 horas semanais. As inscrições podem ser feitas de 3 a 12 de agosto.