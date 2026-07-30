ES tem 18 seleções e concursos abertos com salário de mais de R$ 10 mil

Pelo menos 18 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo, reunindo mais de 1.100 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em diversos órgãos no estado. Os salários podem passar de R$ 10 mil.
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) lançou edital de processo seletivo simplificado para profissionais de tecnologia da informação exercerem atividades técnicas especializadas. O salário é de R$ 10.798,20, além de auxílio-alimentação de R$ 1.830,40, para jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os interessados podem se inscrever até o dia 16 de agosto.
A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de professores habilitados, em caráter temporário. A remuneração mensal varia de R$ 3.833,41 a R$ 7.064,01, para carga horária de 25 horas semanais. As inscrições podem ser feitas de 3 a 12 de agosto.
A Prefeitura de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, lançou edital para processo seletivo simplificado de professores. A jornada de trabalho será de 25 horas semanais para todos os cargos. A remuneração varia de R$ 3.266,37 a R$ 3.549,01. As inscrições podem ser feitas até 10 de agosto.
Em Vila Velha, a prefeitura tem oportunidades abertas na Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap). As chances são para formação de cadastro de reserva nos cargos de médico-veterinário e engenheiro-agrônomo, com remuneração que varia de R$ 3.789,97 a R$ 7.579,95. O prazo de inscrição segue até 3 de agosto de 2026.
Já estão abertas as inscrições para a seleção de técnico em enfermagem socorrista para trabalhar no Samu 192 - Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória. As chances são para atuar nos municípios de Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Ibatiba, Marechal Floriano, Venda Nova do Imigrante e adjacências. A jornada de trabalho é de 180 horas mensais, em regime de plantão 12x36h (diurno ou noturno). A remuneração é de R$ 2.243,26, mais R$ 477,19 de complemento do Piso Salarial da Enfermagem (Lei nº 14.434/22), ticket de R$ 30,00 por plantão e adicional de insalubridade. Os candidatos podem se inscrever até 2 de agosto.
As inscrições para o certame da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) seguem até o dia 10 de agosto. São 1.008 vagas, sendo 1.000 postos para soldados combatentes e 8 para soldados músicos. Para participar, é necessário ter o ensino médio completo e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração inicial é de R$ 5.713,00, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 800,00.
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