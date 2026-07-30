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Música

Edinho Queiróz vence o Festival Nacional Forró de Itaúnas com xote autoral

Cantor e compositor conquistou o primeiro lugar do Fenfit 2026 com "Água de Quartinha" e também foi eleito o melhor intérprete do festival
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 30 de Julho de 2026 às 13:41

Edinho Queiróz é o grande vencedor do Festival Nacional Forró de Itaúnas (FENFIT), edição de 2026.
Edinho Queiróz é o grande vencedor do Festival Nacional Forró de Itaúnas (FENFIT), edição de 2026. Divulgação / Comunicação FENFIT

O cantor e compositor Edinho Queiróz é o grande vencedor da edição 2026 do Festival Nacional Forró de Itaúnas (Fenfit). O artista conquistou o primeiro lugar com a música autoral "Água de Quartinha", um xote que emocionou o público e recebeu a maior pontuação dos jurados pela composição, interpretação e identidade musical.


Além do título de campeão, Edinho também recebeu o prêmio de Melhor Intérprete e ficou em segundo lugar na categoria Melhor Letra, consolidando-se como o principal destaque desta edição do festival, realizado em Itaúnas, no Norte do Espírito Santo.


Segundo o artista, a composição nasceu inspirada na tradição do forró e dialoga com a obra de Dominguinhos, uma das maiores referências do gênero.

Fico muito feliz e realizado com essa vitória. Vejo que ainda existem pessoas no movimento preservando memórias e culturas


Para a organização do Fenfit, a apresentação de Edinho se destacou pela combinação entre qualidade musical e fidelidade às raízes do forró.


"Ele soube transformar essa música em uma grande performance, com musicalidade, conexão e a essência do forró", destacou Juliana Mattos, uma das organizadoras do festival.

O artista conquistou o 1º lugar geral com a música “Água de Quartinha”
O artista conquistou o 1º lugar geral com a música “Água de Quartinha” Divulgação / Comunicação FENFIT
Vitória marca retorno ao Fenfit

Esta foi a segunda participação de Edinho Queiróz no Festival Nacional Forró de Itaúnas. Em 2024, o músico chegou a ter uma canção selecionada para a competição, mas precisou desistir da apresentação por causa de um problema de saúde.


Desta vez, voltou ao palco e saiu com o principal prêmio do evento.

Com carreira iniciada na década de 1970, Edinho Queiróz é cantor, compositor, violonista e pesquisador da cultura nordestina. 


Ao longo da trajetória, participou de projetos e parcerias com artistas como Jorge Vercillo e Moreno Veloso, além de desenvolver um trabalho voltado à valorização da música popular brasileira e da tradição do forró.

Pódio reuniu artistas de diferentes estados
Outras categorias também foram premiadas no festival
Outras categorias também foram premiadas no festival Divulgação / Comunicação FENFIT

Na classificação geral do Fenfit 2026, o segundo lugar ficou com Tonynho do Acordeon e o terceiro com Maria Sol.


Além do prêmio principal, o festival distribuiu reconhecimentos em outras categorias técnicas e artísticas, valorizando intérpretes, instrumentistas, compositores, figurinos e novos talentos do forró.

Confira os vencedores de outras categorias

  • Grande Campeão: Edinho Queiróz – "Água de Quartinha"

  • Melhor Letra: Litieh – "Menina Cadê Você"

  • Melhor Intérprete: Edinho Queiróz

  • Melhor Sanfoneiro: Diego (banda de Maria Sol)

  • Melhor Zabumbeiro: Alisson Zabas (Ananias do Acordeon)

  • Melhor Triângulo: Dilsinho Medeiros (Ananias do Acordeon)

  • Melhor Instrumentista: Nagly Ramalho (percussionista de Maria Sol)

  • Melhor Figurino: Flor de Maracujá

  • Melhor Torcida: Galvão Trio

  • Revelação Feminina: Litieh

  • Revelação Masculina: Tonynho do Acordeon

Realizado anualmente em Itaúnas, o Festival Nacional Forró de Itaúnas é considerado um dos principais eventos dedicados ao forró autoral no país e reúne compositores e intérpretes de diferentes regiões do Brasil em uma disputa que valoriza a tradição e a renovação do gênero musical.

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