Edinho Queiróz vence o Festival Nacional Forró de Itaúnas com xote autoral

O cantor e compositor Edinho Queiróz é o grande vencedor da edição 2026 do Festival Nacional Forró de Itaúnas (Fenfit). O artista conquistou o primeiro lugar com a música autoral "Água de Quartinha", um xote que emocionou o público e recebeu a maior pontuação dos jurados pela composição, interpretação e identidade musical.
Além do título de campeão, Edinho também recebeu o prêmio de Melhor Intérprete e ficou em segundo lugar na categoria Melhor Letra, consolidando-se como o principal destaque desta edição do festival, realizado em Itaúnas, no Norte do Espírito Santo.
Segundo o artista, a composição nasceu inspirada na tradição do forró e dialoga com a obra de Dominguinhos, uma das maiores referências do gênero.
Fico muito feliz e realizado com essa vitória. Vejo que ainda existem pessoas no movimento preservando memórias e culturas
Para a organização do Fenfit, a apresentação de Edinho se destacou pela combinação entre qualidade musical e fidelidade às raízes do forró.
"Ele soube transformar essa música em uma grande performance, com musicalidade, conexão e a essência do forró", destacou Juliana Mattos, uma das organizadoras do festival.
Esta foi a segunda participação de Edinho Queiróz no Festival Nacional Forró de Itaúnas. Em 2024, o músico chegou a ter uma canção selecionada para a competição, mas precisou desistir da apresentação por causa de um problema de saúde.
Desta vez, voltou ao palco e saiu com o principal prêmio do evento.
Com carreira iniciada na década de 1970, Edinho Queiróz é cantor, compositor, violonista e pesquisador da cultura nordestina.
Ao longo da trajetória, participou de projetos e parcerias com artistas como Jorge Vercillo e Moreno Veloso, além de desenvolver um trabalho voltado à valorização da música popular brasileira e da tradição do forró.
Na classificação geral do Fenfit 2026, o segundo lugar ficou com Tonynho do Acordeon e o terceiro com Maria Sol.
Além do prêmio principal, o festival distribuiu reconhecimentos em outras categorias técnicas e artísticas, valorizando intérpretes, instrumentistas, compositores, figurinos e novos talentos do forró.
Grande Campeão: Edinho Queiróz – "Água de Quartinha"
Melhor Letra: Litieh – "Menina Cadê Você"
Melhor Intérprete: Edinho Queiróz
Melhor Sanfoneiro: Diego (banda de Maria Sol)
Melhor Zabumbeiro: Alisson Zabas (Ananias do Acordeon)
Melhor Triângulo: Dilsinho Medeiros (Ananias do Acordeon)
Melhor Instrumentista: Nagly Ramalho (percussionista de Maria Sol)
Melhor Figurino: Flor de Maracujá
Melhor Torcida: Galvão Trio
Revelação Feminina: Litieh
Revelação Masculina: Tonynho do Acordeon
Realizado anualmente em Itaúnas, o Festival Nacional Forró de Itaúnas é considerado um dos principais eventos dedicados ao forró autoral no país e reúne compositores e intérpretes de diferentes regiões do Brasil em uma disputa que valoriza a tradição e a renovação do gênero musical.