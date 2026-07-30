Edinho Queiróz vence o Festival Nacional Forró de Itaúnas com xote autoral

O cantor e compositor Edinho Queiróz é o grande vencedor da edição 2026 do Festival Nacional Forró de Itaúnas (Fenfit). O artista conquistou o primeiro lugar com a música autoral "Água de Quartinha", um xote que emocionou o público e recebeu a maior pontuação dos jurados pela composição, interpretação e identidade musical.





Além do título de campeão, Edinho também recebeu o prêmio de Melhor Intérprete e ficou em segundo lugar na categoria Melhor Letra, consolidando-se como o principal destaque desta edição do festival, realizado em Itaúnas, no Norte do Espírito Santo.





Segundo o artista, a composição nasceu inspirada na tradição do forró e dialoga com a obra de Dominguinhos, uma das maiores referências do gênero.