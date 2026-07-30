10 perfumes masculinos para presentear no Dia dos Pais

Escolher um presente para o Dia dos Pais nem sempre é uma tarefa fácil, principalmente quando a ideia é encontrar algo útil, elegante e que combine com diferentes estilos. Combinando isto tudo, os perfumes continuam entre as opções mais procuradas, já que conseguem transmitir personalidade e ainda fazem parte da rotina de cuidados pessoais.
Há fragrâncias para todos os perfis, desde pais que preferem aromas amadeirados e intensos até aqueles que gostam de perfumes frescos, cítricos ou aromáticos para o dia a dia. Para ajudar na escolha, reunimos alguns perfumes masculinos que fazem sucesso e podem agradar diferentes gostos e ocasiões.
Antes de comprar, observe quais fragrâncias ele costuma usar. Caso prefira perfumes frescos, dê preferência às famílias cítrica, aquática ou aromática. Já quem gosta de aromas mais intensos costuma apreciar fragrâncias amadeiradas, orientais ou com notas de especiarias.
Outro ponto interessante é considerar a ocasião de uso: perfumes mais leves são ideais para o dia a dia, enquanto versões mais intensas costumam combinar melhor com eventos noturnos e ocasiões especiais.
Dior Sauvage Eau de Toilette
Inspirado em pais que gostam de sofisticação sem abrir mão da versatilidade, o Dior Sauvage combina notas de bergamota, pimenta e ambroxan. O resultado é uma fragrância fresca, marcante e ideal tanto para o dia quanto para a noite.
Sauvage Masculino de Christian Dior Eau de Toilette 100ml
Bleu de Chanel Eau de Parfum
Elegante e moderno, esse clássico reúne notas cítricas, incenso, sândalo e cedro. Este perfume é uma excelente escolha para pais que trabalham em ambientes corporativos ou apreciam perfumes refinados para ocasiões especiais.
Perfume Bleu de Chanel Edp 100ml
Acqua di Giò Parfum
Com perfil aquático e amadeirado, o perfume da Giorgio Armani entrega frescor aliado à sofisticação. Sendo indicado para quem prefere fragrâncias leves, mas com ótima fixação ao longo do dia.
Armani Beauty, Perfume Masculino, Acqua di Giò Profondo Parfum, 100ml
Armani Beauty, Acqua di Giò Eau de Parfum, Giorgio Armani
212 Men NYC
O clássico da Carolina Herrera continua entre os favoritos por sua combinação de notas cítricas, especiadas e amadeiradas. Versátil, ele pode ser usado tanto no trabalho quanto em momentos de lazer, fazendo dele um investimento positivo.
Perfume Carolina Herrera 212 Men NYC Eau de Toilette 200 ml masculino
212 Men Nyc Carolina Herrera - Perfume Masculino - Eau de Toilette - 100Ml, Carolina Herrera
Carolina Herrera 212 NYC Seductive - Body Spray Masculino 250ml
Hugo Boss Bottled
Conhecido pelo equilíbrio entre notas de maçã, canela, baunilha e madeiras nobres, é uma ótima opção para pais que gostam de perfumes mais discretos, elegantes e fáceis de usar em qualquer ocasião.
Hugo Boss Bottled Eau de Toilette, Hugo Boss Boss Bottled
Perfume Boss Bottled Parfum Hugo Boss Masculino de 200 mL
Perfume Masculino Boss Bottled Eau De Parfum 50ml Hugo Boss
Hugo Boss Bottled Edp 100 ml, Hugo Boss
Queridinho pelos apreciadores de perfumes, a fragrância da Ralph Lauren aposta em notas marinhas, bergamota e vetiver, proporcionando sensação de frescor e leveza. Ele é indicado para pais com estilo esportivo ou que vivem em regiões de clima mais quente.
Perfume Masculino Eau de Parfum Ralph Lauren Polo Blue 125 ml
Azzaro Wanted Eau de Parfum
Para quem prefere perfumes mais intensos, o Azzaro Wanted combina especiarias, madeiras e notas adocicadas. Com um aroma marcante, é ideal para eventos noturnos e ocasiões especiais, além de oferecer uma variedade de versões do mesmo modelo.
Perfume Azzaro The Most Wanted, Eau de Parfum Intense, 50ml
Perfume Masculino Alta Fixação, The Most Wanted Azzaro Parfum, 50ml
Perfume Masculino Azzaro Wanted Edt 100ml
Perfume Azzaro Wanted Eau De Parfum 100ml
Entre as opções nacionais, o Natura Homem Essence se destaca pela combinação de madeiras, especiarias e notas aromáticas. É uma alternativa sofisticada para quem busca excelente custo-benefício, mas não quer abrir mão da elegância.
Homem Essence Parfum Natura 100ml
Malbec Gold
Produzido pelo Boticário, o Malbec Gold traz uma mistura de notas amadeiradas com toque envolvente de âmbar e especiarias. É indicado para pais que gostam de fragrâncias elegantes e de longa duração.
Colônia o Malbec boticário gold 100 ml
Kaiak Aero
Também da Natura, o Kaiak Aero aposta em notas aquáticas e cítricas que proporcionam sensação de limpeza e frescor. É perfeito para pais que praticam atividades físicas ou preferem perfumes leves para o cotidiano.
Deo Colônia Masculino Kaiak Aero 100 ml
É o presente ideal?
Qualquer presente pode ser o ideal para o seu pai, mas os perfumes são presentes versáteis e agradam diferentes estilos de pais. E lembre-se, ao escolher uma fragrância, vale considerar as preferências pessoais, a intensidade do aroma e as ocasiões em que ela será utilizada.
Com opções nacionais e importadas, é possível encontrar um presente que combine elegância, personalidade e bom custo-benefício.
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