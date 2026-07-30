10 perfumes masculinos para presentear no Dia dos Pais

Escolher um presente para o Dia dos Pais nem sempre é uma tarefa fácil, principalmente quando a ideia é encontrar algo útil, elegante e que combine com diferentes estilos. Combinando isto tudo, os perfumes continuam entre as opções mais procuradas, já que conseguem transmitir personalidade e ainda fazem parte da rotina de cuidados pessoais.





Há fragrâncias para todos os perfis, desde pais que preferem aromas amadeirados e intensos até aqueles que gostam de perfumes frescos, cítricos ou aromáticos para o dia a dia. Para ajudar na escolha, reunimos alguns perfumes masculinos que fazem sucesso e podem agradar diferentes gostos e ocasiões.