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Lançamentos: os melhores perfumes florais e amadeirados de 2026

Descubra os 10 perfumes florais e amadeirados que são tendência em 2026. Do frescor francês do Mon Amie 037 à intensidade do novo Prada Paradoxe Radical Essence. Veja nossa lista completa!

Publicado em 10 de Abril de 2026 às 14:02

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

10 abr 2026 às 14:02
Lançamentos de perfumes
10 novos perfumes lançados em 2026 para você se usar no dia a dia Crédito: Arte Guilherme Sillva
Os novos perfumes, lançados em 2026, chegam às prateleiras trazendo notas olfativos cada vez mais tecnológicos e envolventes. Dos jardins solares às florestas úmidas, os lançamentos da vez deixam de lado as fórmulas óbvias para apostar em contrastes: o frescor que dura e a intensidade que não pesa.
A O.U.i, por exemplo, apresenta uma fragrância que revela o contraste entre florais brilhantes e o conforto envolvente do musk. As notas de saída surpreendem quando combinadas com a delicadeza do arroz e à energia sutil da pimenta. Já a Prada traz uma fragrância viciante, que equilibra contrastes entre o doce e o salgado, o fresco e o sensual. Mais concentrado e potente, o Prada Paradoxe Radical Essence traduz a autoexpressão multifacetada da mulher contemporânea, celebrando autenticidade e intensidade emocional. Confira a nossa seleção!
Lançamentos de perfumes
10 novos perfumes lançados em 2026 para você se usar no dia a dia Crédito: Arte Guilherme Sillva
  1. Vénus, de Nina Ricci. O Eau de Parfum Intense revela um radiante buquê floral de flor de tiaré, intensificado pelo sensual patchouli ambarado. Essa combinação cria uma dualidade entre luz e intensidade, deixando um rastro envolvente e cativante. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  2. Luna Nuit, de Natura. Desodorante colônia que traz o chipre ambarado. Vai do calor do âmbar para o amadeirado e surpreende com um toque floral, revelando uma fragrância sofisticada. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  3. Mon Amie 037 Eau de Parfum, de O.U.i Paris. Traz a composição Floral Musk criada com L'Essence de Grasse, um óleo essencial que combina cinco colheitas icônicas do Sul da França: Rosa, Lavanda, Mimosa, Folhas de Violeta e Sálvia. A fragrância revela notas florais brilhantes suavizadas por um fundo de Musk, proporcionando uma experiência olfativa sofisticada e acolhedora. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  4. La Vie Est Belle Vanille Nude, de Lancôme. Inspirada na sofisticação da pâtisserie francesa, a fragrância combina jasmim solar do Domaine de la Rose, baunilha Bourbon de Madagascar glaceada e musk branco cremoso, construindo uma composição intimista que se revela plenamente em contato com a pele. O lançamento reinventa o gourmand com textura cremosa e rastro envolvente, remetendo ao prazer de um éclair de baunilha. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  5. Daphne Bouquet, da Penhaligon's. Nova fragrância de edição limitada. Inspirado nos jardins de Highgrove Gardens — residência privada do Rei Charles III — o lançamento traz a beleza das flores silvestres em uma composição luminosa, com notas de folha de groselha preta, acorde da flor dafne, musgo e vetiver.

  6. Prada Paradoxe Radical Essence, de Prada Beauty. Nova fragrância floral amadeirada que reinventa o território gourmand com uma assinatura inesperada e sofisticada. Combina a luminosidade do néroli e da flor de laranjeira com um acorde de pistache salgado, envolto por notas cremosas de sândalo. O resultado é uma fragrância viciante, que equilibra contrastes entre o doce e o salgado, o fresco e o sensual. (COMPRE NA AMAZON)

  7. The Most Wanted Parfum, de Azzaro. Uma fragrância masculina que traduz poder, audácia e magnetismo. Com assinatura fougère ambarada e especiada, combina o frescor picante do gengibre vermelho à sensualidade da baunilha bourbon e ao calor de madeiras incandescentes, criando um rastro envolvente e marcante. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  8. Magnific Pink Peônia, de Eudora. É uma fragrância Floral Gourmand que combina a doçura envolvente da maçã caramelizada com a sofisticação da peônia, criando um perfume marcante e irresistível. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  9. 212 Vip Cab Black, de Carolina Herrera. Começa com abacaxi na saída, evolui para um coração com caramelo e ganha profundidade no fundo com patchouli, com um acorde de absinto trazendo contraste logo no início. À venda na Beleza na Web. 

  10. Sweet Honesty Fun, da Avon. É uma fragrância que ilumina e aquece qualquer ambiente com seu buquê floral leve e alegre, misturado à doçura potente da flor de baunilha e ao calor do âmbar. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

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