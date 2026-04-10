Lançamentos: os melhores perfumes florais e amadeirados de 2026

- Vénus, de Nina Ricci. O Eau de Parfum Intense revela um radiante buquê floral de flor de tiaré, intensificado pelo sensual patchouli ambarado. Essa combinação cria uma dualidade entre luz e intensidade, deixando um rastro envolvente e cativante. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Luna Nuit, de Natura. Desodorante colônia que traz o chipre ambarado. Vai do calor do âmbar para o amadeirado e surpreende com um toque floral, revelando uma fragrância sofisticada. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Mon Amie 037 Eau de Parfum, de O.U.i Paris. Traz a composição Floral Musk criada com L'Essence de Grasse, um óleo essencial que combina cinco colheitas icônicas do Sul da França: Rosa, Lavanda, Mimosa, Folhas de Violeta e Sálvia. A fragrância revela notas florais brilhantes suavizadas por um fundo de Musk, proporcionando uma experiência olfativa sofisticada e acolhedora. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- La Vie Est Belle Vanille Nude, de Lancôme. Inspirada na sofisticação da pâtisserie francesa, a fragrância combina jasmim solar do Domaine de la Rose, baunilha Bourbon de Madagascar glaceada e musk branco cremoso, construindo uma composição intimista que se revela plenamente em contato com a pele. O lançamento reinventa o gourmand com textura cremosa e rastro envolvente, remetendo ao prazer de um éclair de baunilha. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Daphne Bouquet, da Penhaligon's. Nova fragrância de edição limitada. Inspirado nos jardins de Highgrove Gardens — residência privada do Rei Charles III — o lançamento traz a beleza das flores silvestres em uma composição luminosa, com notas de folha de groselha preta, acorde da flor dafne, musgo e vetiver.
- Prada Paradoxe Radical Essence, de Prada Beauty. Nova fragrância floral amadeirada que reinventa o território gourmand com uma assinatura inesperada e sofisticada. Combina a luminosidade do néroli e da flor de laranjeira com um acorde de pistache salgado, envolto por notas cremosas de sândalo. O resultado é uma fragrância viciante, que equilibra contrastes entre o doce e o salgado, o fresco e o sensual. (COMPRE NA AMAZON)
- The Most Wanted Parfum, de Azzaro. Uma fragrância masculina que traduz poder, audácia e magnetismo. Com assinatura fougère ambarada e especiada, combina o frescor picante do gengibre vermelho à sensualidade da baunilha bourbon e ao calor de madeiras incandescentes, criando um rastro envolvente e marcante. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Magnific Pink Peônia, de Eudora. É uma fragrância Floral Gourmand que combina a doçura envolvente da maçã caramelizada com a sofisticação da peônia, criando um perfume marcante e irresistível. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- 212 Vip Cab Black, de Carolina Herrera. Começa com abacaxi na saída, evolui para um coração com caramelo e ganha profundidade no fundo com patchouli, com um acorde de absinto trazendo contraste logo no início. À venda na Beleza na Web.
- Sweet Honesty Fun, da Avon. É uma fragrância que ilumina e aquece qualquer ambiente com seu buquê floral leve e alegre, misturado à doçura potente da flor de baunilha e ao calor do âmbar. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
Caro leitor
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. Caso você queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:
1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais
2- Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis
3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável