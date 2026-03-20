Perfumes para o outono: 15 fragrâncias envolventes para usar na estação

Com a chegada das temperaturas mais amenas e a luz dourada típica do outono, o nosso "guarda-roupa olfativo" pede uma transição. Se no verão buscamos o frescor imediato das águas cítricas e florais leves, o outono é o convite perfeito para fragrâncias mais densas, que abraçam a pele e trazem uma sensação de conforto térmico.



Durante a estação as notas fixam por mais tempo, permitindo o uso de ingredientes mais ricos, como âmbar, baunilha, especiarias e madeiras nobres. Notas como sândalo e cedro trazem uma base cremosa e elegante. Para quem não abre mão das flores, a dica é buscar o jasmim ou a tuberosa combinados com toques de pimenta rosa ou açafrão.