Os 30 lançamentos de beleza imperdíveis de abril de 2026

Uma seleção de novos produtos de beleza lançados em abril de 2026 Crédito: Arte Guilherme Sillva

Se você está atualizando o seu arsenal de beleza para a temporada, é hora de ficar ligada nas novidades de beleza que acabam de chegar ao mercado. De itens de maquiagens a produtos para o skincare tem opções para todos os gostos.

A Ruby Kisses apresenta o Lip Fix Glossy Tint que combina a leveza de um lip tint com o acabamento luminoso de um gloss, entregando hidratação, brilho intenso e um delicado toque de cor que valoriza todos os estilos de make. Já a Colorama lança coleção inspirada no filma O Diabo Veste Prada, conectando o universo da beleza ao glamour atemporal da moda.

A La Roche-Posay lança a nova geração da linha Hyalu B5, desenvolvida para oferecer uma rotina completa de cuidado preenchedor. Enquanto a Mac apresenta a Loção líquida que repõe a hidratação, redensifica e restaura a luminosidade enquanto uniformiza o tom e a textura da pele. Veja a nossa seleção com as 30 novidades de abril.

1 - Lip Fix Glossy Tint, de Ruby Kisses

Disponível em seis tons - do nude ao intenso, o lançamento é perfeito para quem busca lábios com aparência volumosa Crédito: Divulgação

A novidade combina a leveza de um lip tint com o acabamento luminoso de um gloss, entregando hidratação, brilho intenso e um delicado toque de cor que valoriza todos os estilos de make. Disponível em seis tons - do nude ao intenso, o lançamento é perfeito para quem busca lábios com aparência volumosa, acabamento glossy e um toque de romance. Resistente à água e à transferência, o produto conta com esqualano em sua fórmula, ativo conhecido por promover hidratação profunda e prolongada, além de um cheirinho de morango que deixa tudo melhor. Seu aplicador com ponta de precisão facilita tanto a aplicação de uma camada leve, para um visual mais natural, quanto a construção de camadas para intensificar a cor e criar looks mais marcantes.

2 - Body Splash Flor de Ameixa, da Eu Amo Charming

A fragrância Flor de Ameixa pertence à família olfativa Floral Frutal Crédito: Divulgação

A marca agora estreia no segmento corporal com seis body splashes e seis loções hidratantes. Os body splashes chegam em seis famílias olfativas - Flor de Açaí, Framboesa e Pitaya, Nozes e Karité, Castanha e Baunilha, Ameixa Preta Especial e Flor de Ameixa - e foram desenvolvidos para perfumar corpo e cabelo. A fragrância Flor de Ameixa pertence à família olfativa Floral Frutal, unindo pera, damasco e ameixa a um buquê de flores românticas, finalizado por um fundo quente de âmbar. Feminina, elegante e delicada, traduz a suavidade e o encanto de um jardim em plena primavera transformado em perfume.

3 - Cleanance Comedomed+, da Avène

É a versão aprimorada de seu sérum antiacne, agora enriquecida com Niacinamida Crédito: Divulgação

É a versão aprimorada de seu sérum antiacne, agora enriquecida com Niacinamida. Desenvolvido para atuar diretamente na fase inicial do surgimento da acne, o produto age sobre os microcomedões, estágio inicial da formação das espinhas, e na microinflamação, contribuindo tanto para a redução das lesões existentes quanto para a prevenção do surgimento de novas marcas na pele. A formulação inclui Ácido Glicólico, que auxilia na desobstrução dos poros e na redução de marcas, e Retinaldeído, responsável por estimular a renovação celular e contribuir para o controle da oleosidade. O sérum ainda conta com a Água Termal Avène, reconhecida por suas propriedades calmantes.

4 - Gliventi Bio Sensitive, da Ada Tina

O produto revitaliza, uniformiza e ilumina a pele, além de hidratar profundamente Crédito: Divulgação

É um creme clareador ultraconcentrado projetado especificamente para hidratar profundamente e tratar hiperpigmentações em áreas íntimas de homens e mulheres. A ação clareadora do produto se deve a exclusiva tecnologia Melative Complex 22%, uma combinação de ativos que interrompe o ciclo de escurecimento sem agredir a pele sensível ou causar efeito rebote nas manchas. Ela revitaliza, uniformiza e ilumina a pele, além de hidratar profundamente, nutrir e proteger, promovendo maciez, graças a composição enriquecida com pantenol, manteiga de karité e vitamina E. O produto não mancha roupas e tecidos, pois tem rápida absorção.

5 - Coleção Diabo Veste Prada, de Colorama

A marca lança coleção inspirada em O Diabo Veste Prada, conectando o universo da beleza ao glamour atemporal da moda Crédito: Divulgação

A marca lança coleção inspirada em O Diabo Veste Prada, conectando o universo da beleza ao glamour atemporal da moda. Em sintonia com o lançamento da continuação do longa, a marca traduz esse ícone cultural em quatro cores sofisticadas, Doce Rebeldia, Item de Luxo, Noite de Estreia e Veste Prata, que refletem elegância, poder e atitude, dialogando com a tendência “office siren” e com uma estética que transita entre o clássico e o contemporâneo. Os esmaltes entregam brilho intenso, alta cobertura e longa duração, unindo inovação, performance e escolha consciente em uma experiência de beleza inspirada em um clássico do cinema.

6 - Age Proteom Eye Advanced Serum, do Institut Esthederm

O lançamento entrega efeito lifting imediato e duradouro, promovendo uma melhora da aparência do olhar Crédito: Divulgação

Com fórmula de alta performance baseada em pesquisa científica exclusiva, o lançamento atua desde o primeiro uso, entregando efeito lifting imediato e duradouro, promovendo uma melhora da aparência do olhar. Sua fórmula combina a tecnologia Age Proteom Biotech à exclusiva AutoLift Peptide, que estimula as proteínas naturais envolvidas nos mecanismos de flacidez cutânea, ajudando a prevenir e corrigir rugas, pálpebras flácidas, bolsas e sinais de cansaço. Além da alta performance da fórmula, o lançamento conta com um aplicador esférico massageador, que promove uma ação mecânica imediata, ajudando a reduzir bolsas e suavizar o contorno dos olhos.

7 - Linha Hyalu B5, de La Roche-Posay

A linha foi desenvolvida para oferecer uma rotina completa de cuidado preenchedor Crédito: Divulgação

A marca apresenta a nova geração da linha Hyalu B5, desenvolvida para oferecer uma rotina completa de cuidado preenchedor. A nova linha reúne três lançamentos complementares — Sérum Preenchedor, Creme Preenchedor e Water Gel Preenchedor — formulados para atuar de forma integrada na hidratação, na reparação da barreira cutânea e na melhora da textura da pele, combinando tecnologia dermatológica e alta tolerância. O Sérum Preenchedor chega com o exclusivo 4 Hyaluronic Acid System, sistema que combina quatro tipos de ácido hialurônico com pesos moleculares diferentes, aliado à tecnologia patenteada Hyalu-Lock, desenvolvida para potencializar a presença do ácido hialurônico na pele.

8 -Double-Brow, da Mavala

É um sérum para sobrancelhas, que age diretamente na raiz dos pelos Crédito: Divulgação

É um sérum para sobrancelhas, que age diretamente na raiz dos pelos, estimulando o crescimento, promovendo densidade, e reforçando a pigmentação natural para os pelos. Foi desenvolvido para tratar os pelos das sobrancelhas em todas as fases do seu ciclo de vida. Com 93% de ingredientes de origem natural, a fórmula avançada combina tecnologia e ativos vegetais altamente eficazes. Os exossomos vegetais, derivados de células-tronco da cúrcuma e ricos em peptídeos, atuam estimulando o aumento dos pelos. Já a planta da ressurreição, extraída da Myrothamnus flabellifolia, fortalece e estabiliza os fios, enquanto a resina da árvore do pistache estimula a síntese de queratina, promovendo sobrancelhas visivelmente mais fortes e resistentes. Seu aplicador patenteado, com 50 microcerdas, garante uma aplicação precisa e direcionada à raiz dos pelos.

9 - Spray Perfumado Desodorante Colônia Go! Sunny, da Ricca

Um novo spray perfumado para corpo e cabelo Crédito: Divulgação

É o novo spray perfumado para corpo e cabelo que propõe um novo jeito de usar fragrância: como um acessório que acompanha a rotina e o estilo de quem usa. Com formato portátil, case de silicone e mosquetão que permite prender o produto na bolsa, mochila ou até no look, o lançamento transforma a perfumação em um gesto prático e presente em diferentes momentos do dia. A fragrância traz o frescor vibrante da lima combinado com a leveza tropical da água de coco, criando um cheirinho solar que revigora instantaneamente. O toque final de fava tonka deixa um fundo confortável e envolvente, perfeito para prolongar aquela deliciosa sensação de banho tomado. Compacto e fácil de levar na bolsa, é ideal para reaplicar ao longo do dia, depois da academia, nos dias quentes ou sempre que quiser renovar o frescor.

10 - Hyper Real Skincanvas Essence Radiance Reboot, da Mac

Loção líquida que repõe a hidratação, redensifica e restaura a luminosidade Crédito: Divulgação

Loção líquida que repõe a hidratação, redensifica e restaura a luminosidade enquanto uniformiza o tom e a textura da pele. Com um blend potente de ingredientes benéficos, incluindo Extrato de Peônia Japonesa rara e resistente, Niacinamida e Ácido Hialurônico, essa fórmula intensificadora de brilho oferece 24 horas de hidratação, melhora a maciez da pele e reduz visivelmente a aparência de poros e textura. Além disso, sua textura de rápida absorção foi desenvolvida para potencializar os efeitos do Hyper Real Serumizer, promovendo uma penetração mais rápida para resultados luminosos ainda mais ágeis. O resultado é uma pele radiante, com aparência saudável e acabamento aveludado - pronta para receber maquiagem.

11 - Linha Frizz Cancelado, da Haskell Cosméticos

Tratamento e finalização desenvolvido para oferecer controle inteligente, imediato e duradouro do frizz. Crédito: Divulgação

Desenvolvida para atender uma das principais demandas globais em haircare com um sistema completo de tratamento e finalização desenvolvido para oferecer controle inteligente, imediato e duradouro do frizz. No centro da formulação está a tecnologia Crystal Hance, um gel lamelar de alta performance que, associado ao óleo de marula, cria uma estrutura organizada na fibra capilar. Essa combinação atua diretamente na porosidade dos fios, restaurando as lâminas capilares, prolongando o alinhamento e protegendo contra agressões externas como calor, umidade e poluição, além de realçar a luminosidade natural dos cabelos. A linha é composta por cinco produtos, desenvolvidos para diferentes necessidades e momentos de uso.

12 - Desodorante Stick, da Care Natural Beauty

É o primeiro desodorante da marca Crédito: Divulgação

É o primeiro desodorante da marca. Livre de alumínio e de toxinas, o produto foi desenvolvido com uma abordagem que une proteção eficaz e tratamento da pele. A fórmula traz manteiga de karité, ingrediente reconhecido por sua alta concentração de ácidos graxos, que atua na hidratação profunda e na prevenção do ressecamento, além de oferecer ação calmante, ideal até para peles sensíveis. Além disso, possui uma combinação de óleos essenciais de lavanda e alecrim, que adicionam frescor e um toque aromático natural à rotina.

13 - Água de Coco Micelar, da Musa Skin

O dermocosmético atua como um produto 5 em 1 Crédito: Divulgação

A novidade propõe uma limpeza facial multifuncional inspirada na pureza e nos benefícios do coco. O dermocosmético atua como um produto 5 em 1 — remove maquiagem, limpa, tonifica, hidrata e refresca a pele — sem necessidade de enxágue. A fórmula utiliza micelas, partículas que funcionam como pequenos ímãs capazes de atrair impurezas, oleosidade e resíduos acumulados ao longo do dia, inclusive da poluição urbana. Outro diferencial está na presença de água de coco ecológica e óleo de coco orgânico extra-virgem, ingredientes conhecidos pelo potencial hidratante e remineralizante. Coletados de coqueiros cultivados organicamente, os ativos ajudam a manter o equilíbrio natural da pele enquanto promovem uma sensação de frescor imediato.

14 - Bio Óleo Regenerador Antiescaras, da Casa da Alma

A fórmula foi desenvolvida para auxiliar na manutenção da integridade cutânea em áreas de maior pressão Crédito: Divulgação

A fórmula foi desenvolvida para auxiliar na manutenção da integridade cutânea em áreas de maior pressão, como região sacral, quadris, calcanhares e cotovelos. Rica em ácidos graxos essenciais de origem orgânica, triglicerídeos de cadeia média, ceramidas, polifenóis e vitaminas A, C e E, a composição promove nutrição profunda, melhora da elasticidade e manutenção da hidratação, fatores determinantes para preservar a resistência da pele. O óleo de girassol orgânico, naturalmente rico em ômegas 3, 6 e 9, contribui para a proteção antioxidante e para a hidratação prolongada, enquanto a rosa mosqueta e o barbatimão atuam na regeneração tecidual e no estímulo das fibras colágenas. Já o óleo de jojoba e o esqualeno vegetal auxiliam na reposição da oleosidade natural, reduzindo a perda de água e reforçando a camada lipídica protetora.

15 - Linha Vibez! da Vez, da Hinode

A linha traz notas inspiradas no universo gastronômico Crédito: Divulgação

A linha chega acompanhando tendências como o layering (técnica que combina diferentes fragrâncias para criar uma assinatura única) e o movimento gourmand, que traz notas inspiradas no universo gastronômico. Destaque para o Morango Crush, fragrância frutal e envolvente, com notas de saída de morango açucarado, maçã e mandarina, que trazem frescor e leveza; no coração, jasmim, muguet e sal marinho despertam diversão e nostalgia; ao fundo, sândalo, baunilha e açúcar caramelizado garantem um toque acolhedor e delicioso. A embalagem é em formato Stand Up Pouch — um modelo flexível que se mantém em pé.

16 - Leave-in Multibenefícios Pro Color After Gloss, da Prohall

O produto foi desenvolvido para prolongar a intensidade da cor, preservar o brilho Crédito: Divulgação

A marca lança a coleção After Gloss, desenvolvida para prolongar a intensidade da cor, preservar o brilho e manter a saúde dos fios após processos de coloração. O leave-in complementa a rotina oferecendo proteção térmica, ação antifrizz e selagem das cutículas. Potencializa o efeito gloss, intensifica a luminosidade e cria uma barreira protetora contra agressões externas como sol, poluição e calor de ferramentas térmicas.

17 - Linha Lights Co by Semi di Lino, da Alfaparf Milano Professional

A linha reúne produtos profissionais e itens de manutenção para uso em casa Crédito: Divulgação

A linha reúne produtos profissionais e itens de manutenção para uso em casa, pensados para potencializar resultados e prolongar a experiência vivida no salão. Os produtos Lights Co terão venda exclusiva nos salões de beleza, partindo de uma estratégia global de que que a experiência com a linha começa com o profissional cabeleireiro. As fórmulas combinam tecnologia e performance com ativos proprietários como Stem Bio-Matrix, uma matriz biotecnológica com proteínas e lipídios derivados de células-tronco de oliveira selvagem e óleo de chia, e o Semi di Lino Complex, rico em ômega-3, vitamina E e antioxidantes, que ajudam a manter os fios hidratados e luminosos. Outro diferencial é a fragrância exclusiva Pure Bliss, inspirada na perfumaria de luxo e desenvolvida para estimular sensações de relaxamento e bem-estar durante o tratamento.

18 - Made Skin, da lyb

O principal ativo dos produtos é o óleo de semente de uva, um antioxidante poderoso e rico em vitamina E Crédito: Divulgação

A live your beauty anuncia a chegada da Made Skin ao seu portfólio, marca que desenvolve fórmulas limpas e produtos que ajudam a conquistar, todos os dias, uma pele com viço natural, saudável e radiante. O principal ativo dos produtos é o óleo de semente de uva, um antioxidante poderoso e rico em vitamina E, com atuação hidratante e regeneradora, contribuindo para revelar o brilho natural da pele. Entre os produtos, o Primer Dew, que ajuda a melhorar a textura da pele e preparando para a maquiagem com resultado de glow natural — ou para um acabamento bonito mesmo sem maquiagem.

19 - Pó Compacto FPS 60, da Adcos

O produto chega ao mercado com tecnologia avançada, textura ultrafina e benefícios Crédito: Divulgação

Reformulado, o produto chega ao mercado com tecnologia avançada, textura ultrafina e benefícios que unem fotoproteção de alta performance, cuidado antienvelhecimento e acabamento natural. Com filtros 100% minerais, o novo pó compacto forma uma barreira física que reflete a radiação solar e ajuda a proteger a pele contra os danos causados pelos raios UVB, UVA, UVA Ultralongo, luz visível e infravermelho. Sua fórmula com Ácido Hialurônico e Vitamina E foi enriquecida com Peptídeo Anti-idade. Juntos, os ativos promovem ação antiglicante, antioxidante e hidratante, preservam o colágeno e protegem o DNA celular e contribuem para redução de rugas e linhas e sinais do envelhecimento.

20 - Creme Merengue para o Corpo Morango e Baunilha Dourada, de Natura Tododia

O creme merengue hidratante para o corpo possui textura Duo Crédito: Divulgação

A linha combina uma fragrância envolvente a fórmulas de alta performance para transformar a rotina de cuidados corporais em um verdadeiro ritual de bem-estar e prazer. O creme merengue hidratante para o corpo possui textura Duo, uma combinação de texturas, que se misturam transformando em um creme leve e aerado, inspirado em um merengue recém-batido. A pele é hidratada com ativos que estimulam a produção de colágeno, dando mais firmeza para sua pele. O resultado disso é uma pele mais hidratada, protegida, macia e perfumada.

21 - Sérum Facial Intenso, da Verse Skincare

O sérum é rapidamente absorvido, proporcionando uma sensação imediata de suavidade Crédito: Divulgação

Com textura leve, toque aveludado e sensorial sofisticado, o sérum é rapidamente absorvido, proporcionando uma sensação imediata de suavidade e revitalização por agir de forma profunda e com efeitos após 45 dias de uso. O Oligopeptide-7, com maior concentração no produto, preserva o colágeno, combate os efeitos do estresse oxidativo e estimula a regeneração natural. Somado a ele, Palmitoil Pentapeptídeo-4, também conhecido pelo nome comercial Matrixyl, atua como um mensageiro celular, estimulando a produção de colágeno, elastina e ácido hialurônico, três pilares essenciais para firmeza, elasticidade e hidratação, e outros ingredientes pensados para maximizar os cuidados da pele devolvendo a sua vitalidade.

22 - Produtos da Celimax, da KS Cosméticos

A marca se destaca pelo desenvolvimento de produtos voltados especialmente para peles sensíveis Crédito: Divulgação

A Celimax chega ao Brasil. A marca se destaca pelo desenvolvimento de produtos voltados especialmente para peles sensíveis, com foco em formulações seguras e de alta performance. Entre os ativos utilizados estão o retinal, uma das formas mais potentes da vitamina A, e o extrato de noni. Serão comercializados não apenas os itens mais populares da marca, como o Retinal Shot Tightening Booster e o Retinol Shot Tightening Serum, mas também outros nove produtos que ampliam as possibilidades de rotina de cuidados, atendendo diferentes necessidades da pele.

23 - Esfoliante Corporal, da Tweety e Deborah Secco

A linha reúne produtos de skincare e cuidados capilares Crédito: Divulgação

A atriz Deborah Secco apresenta a collab com a Cia. Beauty: uma coleção de cosméticos inspirada em Tweety Bird, o icônico Piu-Piu. A linha reúne produtos de skincare e cuidados capilares e propõe uma experiência que vai além da rotina de belezao. O esfoliante corporal alia renovação e cuidado em um único passo. Com manteiga de karité, glicerina e ácido hialurônico, o produto remove suavemente as impurezas enquanto contribui para a reposição de hidratação, garantindo uma pele mais lisa, confortável e com toque aveludado.

24 - Hidratantes Corporais, da Carmed

A linha oferece hidratação por até 48 horas, textura leve Crédito: Divulgação

A linha foi desenvolvida para acompanhar diferentes momentos do dia a dia, oferecendo hidratação por até 48 horas, textura leve, rápida absorção e toque seco. As fórmulas combinam tecnologia complementar de perfumação com princípios de neurociência aplicada, estimulando sensações positivas durante o uso e transformando o cuidado diário em um pequeno ritual emocional. Cada versão traduz uma atmosfera: Amor de Verão traz um floral frutado leve e vibrante, com frescor ensolarado que remete a dias quentes e luminosos. Nas Nuvens aposta em um perfil gourmand adocicado e envolvente , remetendo a conforto e nostalgia. Luz do Sol apresenta uma fragrância floral oriental mais marcante e radiante, e o hidratante corporal conta com efeito glow, deixando a pele iluminada e perfumada.

25 - Linha Hydrate, da Sephora Collection

A linha foi desenvolvida para oferecer hidratação profunda, fortalecer a barreira cutânea Crédito: Divulgação

A linha foi desenvolvida para oferecer hidratação profunda, fortalecer a barreira cutânea e atender às necessidades específicas de cada tipo de pele. Possui formulações de alta performance que ajudam a desbloquear até 48 horas de hidratação, promovendo conforto imediato e uma sensação de pele mais preenchida, viçosa e equilibrada. O Satin Light Cream aposta em uma textura cremosa leve, indicada para peles normais a oleosas. Ele combina hidratação intensa com conforto imediato, entregando uma sensação de maciez que permanece ao longo do dia, sem deixar a pele oleosa.

26 - Revox Intense, de Dermage

É um sérum anti-idade de alta performance Crédito: Divulgação

É um sérum anti-idade de alta performance que propõe uma abordagem mais completa no cuidado das linhas e rugas de expressão: diferentemente de fórmulas que atuam apenas na superfície da pele, ele foi desenvolvido para agir também na dinâmica da musculatura facial, um dos fatores determinantes para o surgimento e aprofundamento dessas marcas ao longo dos anos. A novidade surge como uma aliada para quem já realiza procedimentos com Toxina Botulínica, além de atender quem busca alternativas cosméticas eficazes para suavizar os sinais do tempo. A proposta é ajudar a modular a força das contrações musculares repetitivas, reduzindo as microdeformações da pele que favorecem o aparecimento das rugas dinâmicas e promovendo um relaxamento mais eficiente da musculatura facial.

27 - Aerossol Zero Alumínio 100% Antitranspirante, da Herbíssimo

A novo produto tem fórmula e tecnologia inédita que substitui o alumínio por uma combinação de magnésios marinhos Crédito: Divulgação

A novo produto tem fórmula e tecnologia inédita que substitui o alumínio por uma combinação de magnésios marinhos de altíssima pureza que protege sem bloquear os poros e ainda contém ativos desodorantes naturais. Oferece até 72 horas de proteção e tem toque seco imediato. Neutraliza odores e controla a umidade sem bloquear os poros. Em uma proposta mais natural, a fórmula é livre de alumínio, silicones e petrolatos, além de ser vegana, cruelty free e dermatologicamente testada, para garantir axilas protegidas, sem resíduos e com sensação de frescor duradouro.

28 - Desodorante em Creme Regenerador, de Monange

Desodorantes em creme que une proteção prolongada e tratamento para a pele Crédito: Divulgação

A marca anuncia sua entrada no segmento de desodorantes em creme com uma linha inédita que une proteção prolongada e tratamento para a pele. Desenvolvidos com ativos consagrados do skincare, sendo: Ácido Hialurônico, Creatina e Niacinamida, os produtos atendem a diferentes necessidades do cuidado corporal diário. O creme regenerador auxilia na recuperação da região da axila, especialmente após a depilação. Com Creatina em sua fórmula, proporciona sensação de regeneração e deixa a área mais macia e sedosa.

29 -Shampoo Protetor, da dōTERRA

O produto combina ingredientes vegetais e óleos essenciais como hortelã-pimenta, eucalipto, melaleuca e hortelã-verde Crédito: Divulgação

Com aroma mentolado e sensação de frescor, o produto combina ingredientes vegetais e óleos essenciais como hortelã-pimenta, eucalipto, melaleuca e hortelã-verde. Além de proporcionar uma fragrância naturalmente agradável, os óleos essenciais contribuem para uma sensação de couro cabeludo equilibrado e cabelos com aparência saudável. A fórmula auxilia na limpeza eficaz dos fios, deixando-os macios e leves. O shampoo remove suavemente as impurezas do dia a dia e, com Manteiga de Karité, contribui para fios mais nutridos e com brilho natural, sendo indicado para todos os tipos de cabelo.

30 -Linha Brazilian Mania, da Oh My!

A linha conta com kits pensados para todos os tipos e curvaturas de cabelo Crédito: Divulgação

A linha conta com quatro kits completos com shampoo, condicionador e máscara de tratamento, pensados para todos os tipos e curvaturas de cabelo, como o kit “Amazon Secrets”, composto de Extrato de Açaí, Cupuaçu e Murumuru, com ativos de alto poder antioxidante, hidratante e reconstrutor, ideal para o cuidado de cabelos ressecados ou quimicamente tratados, promovendo a recuperação dos danos causados pela química e fatores ambientais. Já a linha “Coconut Curls”, com Óleo de Coco e Pantenol (Pró-Vitamina B5), combina a ação nutritiva do óleo com a hidratação intensa do Pantenol, agindo na estrutura do fio e entregando como resultado fios macios e hidratadosOs demais produtos da linha são o kit “Nutrisamba” e “Tropical Fruits”.